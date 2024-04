ATP Madrid 2024 oggi (27 aprile): ordine di gioco, orari delle partite, tv, streaming

Quarta giornata del Masters 1000 di Madrid al maschile, la quinta al femminile: nel primo caso si completano i secondi turni, nel secondo si aprono i terzi turni. Sarà un sabato bollente sulla terra battuta della Caja Magica madrilena, con quattro italiani in campo nel singolare maschile: Jannik Sinner e Lorenzo Sonego si sfideranno nel derby, Flavio Cobolli sarà opposto al cileno Nicolas Jarry e Matteo Arnaldi contro il numero 4 del mondo Daniil Medvedev.

Jannik Sinner che tornerà in campo a due anni di distanza nel torneo della capitale spagnola e troverà nel derby l’amico e compagno di doppio Lorenzo Sonego sul Campo Centrale, il Manolo Santana Stadium, come secondo incontro dalle 11.00 ma non prima delle 12.30.

Terzo match sullo Stadium 3 sarà invece quello di Matteo Arnaldi contro la testa di serie numero 3 Daniil Medvedev: un confronto difficile, ma non così chiuso come su altre superfici. Quarto e ultimo match dalle 11.00 sul Campo 5 sarà quello di Flavio Cobolli contro Nicolas Jarry.

La diretta tv della quarta giornata del torneo ATP Masters 1000 e della quinta del WTA 1000 di Madrid 2024 di tennis sarà affidata dalle 11.00 alle 24.00 a Sky Sport Tennis e Sky Sport Max (dalle 20.00 alle 23.00 anche a Sky Sport 251), mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, NOW e Tennis TV (nell’ultimo caso solo per gli uomini), infine per quanto riguarda le dirette live testuali dei match di Sinner-Sonego, Arnaldi e Cobolli, queste saranno disponibili su OA Sport.

ATP MADRID 2024 OGGI: ORDINE DI GIOCO

Sabato 27 aprile

Manolo Santana Stadium

Dalle ore 11.00

Swiatek [1] – Cirstea [27]

Non prima delle ore 12.30

Sinner [1] – Sonego

Non prima delle ore 16.00

De Minaur [10] – Nadal [PR]

Non prima delle ore 20.00

Gauff [3] – Yastremska [31]

Kecmanovic – Ruud [3]

Arantxa Sanchez Stadium

Dalle ore 11.00

Monteiro [Q] – Tsitsipas [6]

Non prima delle ore 13.00

Stephens – Sakkari [5]

Fernandez [32] – Jabeur [8]

Keys [18] – Samsonova [15]

Bautista Agut [LL] – Khachanov [16]

Stadium 3

Dalle ore 11.00

Azarenka [23] – Sorribes Tormo

Ostapenko [9] – Lourdes Carle [Q]

Medvedev [3] – Arnaldi

Dimitrov [9] – Mensik

Norrie [29] – Fonseca [WC]

Campo 4

Dalle ore 11.00

Purcell – Korda [25]

Cachin – Tiafoe [20]

Bublik [17] – Carballes Baena

Machac – Shelton [14]

Auger-Aliassime – Mannarino [19]

Campo 5

Dalle ore 11.00

Lehecka [30] – Medjedovic [Q]

Kotov – Thompson [32]

Non prima delle 13.30

Haddad Maia [11] – Navarro [19]

Jarry [22] – Cobolli

Campo 6

Dalle ore 11.00

Errani/Paolini – Andreeva/Zvonareva [OSE]

Dolehide/Krawczyk [7] – Vekic/Vesnina [WC]

Hsieh/Mertens [1] – Muhammad/Sutjiadi

Campo 7

Dalle ore 11.00

Pavlyuchenkova/Potapova [OSE] – Melichar-Martinez/Perez [2]

Linette/Zhang – Schuurs/Stefani [3]

Boulter/Vondrousova [OSE] – Kirchenok/Ostapenko

