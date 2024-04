A che ora Sinner-Rune oggi in tv, ATP Montecarlo 2024: programma, chi gioca prima, streaming

Prosegue il cammino di Jannik Sinner al Masters 1000 di Montecarlo 2024, primo grande evento della stagione sulla terra battuta. Il giocatore azzurro sarà impegnato quest’oggi nei quarti di finale sul Campo Ranieri III contro Holger Rune, con l’obiettivo di vendicare la bruciante sconfitta patita nella semifinale dell’ultima edizione proprio con il danese.

L’eventuale vittoria consentirebbe inoltre al 22enne altoatesino di difendere la seconda posizione nel ranking mondiale, facendo soprattutto un ulteriore passo avanti nella rincorsa alla prima piazza occupata da Novak Djokovic. 2-1 in favore dello scandinavo il bilancio degli scontri diretti nel circuito maggiore, con Jannik che si è imposto nel confronto più recente nel round robin delle Finals di Torino dopo aver perso la semifinale di Sofia nel 2022 e quella di un anno fa nel Principato.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Rune, quarto di finale del Masters 1000 di Montecarlo. La sfida verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203); in diretta streaming su Sky Go, Now e Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

Venerdì 13 aprile

Secondo match dalle ore 11.00 e non prima delle ore 13.00 Jannik Sinner vs Holger Rune – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

In precedenza, a partire dalle ore 11.00 sul centrale, si giocherà Tsitsipas-Khachanov. Al termine dell’incontro, e non prima delle ore 13.00, toccherà a Sinner.

