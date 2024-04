MotoGP in tv oggi, GP Americhe 2024: orari FP1 e pre-qualifiche, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, venerdì 12 aprile, andrà in scena la prima giornata di prove libere del GP delle Americhe, terzo appuntamento del Motomondiale 2024. Sul circuito di Austin, le squadre e i piloti lavoreranno alacremente per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche, della Sprint Race e della gara domenicale.

Francesco Bagnaia vorrà iniziare con il piglio giusto questo fine-settimana, dopo i problemi avuti a Portimao. L’incidente con Marc Marquez dovrà essere dimenticato, anche perché lo spagnolo Jorge Martin si presenta da leader della classifica generale e vorrà confermare lo status da leader. In tutto questo Enea Bastianini vorrà dar seguito agli ottimi segnali notati in Portogallo.

Parlando poi della pista texana, non si può non considerare nel computo dei favoriti il citato Marc Marquez, più volte a segno negli States e in grado di interpretare come nessuno il layout. Sarà interessante capire se questo aspetto andrà incidere sul processo di adattamento dello spagnolo alla Ducati GP23 del Team Gresini.

Il venerdì del GP delle Americhe, terzo appuntamento del Motomondiale 2024, sarà trasmesso in diretta televisiva, a pagamento, su Sky Sport MotoGP (208). Sky Sport Uno (201) trasmetterà la seconda sessione di prove libere di Moto2 e di Moto3 e le pre-qualifiche di MotoGP; in streaming su SkyGo e su NOW. Non ci sarà la copertura in chiaro di TV8, in streaming su TV8.it. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-1 ad Austin.

CALENDARIO GP AMERICHE MOTOGP OGGI

Venerdì 12 aprile (orari italiani)

Ore 16.00-16.35 Moto3, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 16.50-17.30 Moto2, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 17.45-18.30 MotoGP, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 20.15-20.50 Moto3, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 21.05-21.45 Moto2, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 22.00-23.00 MotoGP, Pre-Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

PROGRAMMA GP AMERICHE 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208) darà copertura al completo della prima giornata del week end; Sky Sport Uno (201) trasmetterà la seconda sessione di prove libere di Moto2 e di Moto3 e le pre-qualifiche di MotoGP. Non ci sarà la trasmissione in chiaro di TV8 del day-1.

Diretta streaming: L’appuntamento texano potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Inoltre sarà possibile vederlo sul servizio streaming on demand NOW. Non ci sarà la copertura su TV8.it.

Diretta testuale: OA Sport

MOTOGP SU TV8 OGGI

Venerdì 12 aprile

Non è prevista la copertura della prima giornata di prove libere.