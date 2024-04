Cobolli-Khachanov, orario ATP Madrid 2024: programma, tv, chi gioca prima, streaming

Domani, lunedì 29 aprile, Flavio Cobolli sarà nuovamente protagonista nel Masters1000 di Madrid. Il tennista romano, reduce dall’importante successo contro il cileno Nicolas Jarry, affronterà nel terzo round del torneo spagnolo il russo Karen Khachanov (testa di serie n.16). Una partita molto difficile per Cobolli, che dovrà superarsi nuovamente per giocare alla pari del suo rivale.

Il giovane classe 2002 del Bel Paese ha mostrato qualità caratteriali notevoli nella partita contro Jarry. Pur dotato di meno potenza e giocando su una terra rossa molto veloce, Cobolli è riuscito a trovare il modo di sbarrare la strada al potente sudamericano. Dovrà fare lo stesso al cospetto però di un avversario, di base, più solido e meno incline all’errore.

Khachanov, infatti, è un giocatore che questi campi sa esprimersi molto bene e con entrambi i colpi al rimbalzo imprime grande velocità alla propria palla. Necessario per Flavio cercare di anticipare il suo rivale, specialmente lungo la diagonale di dritto, considerando l’apertura ampia nel gesto del russo.

La partita tra Flavio Cobolli e Karen Khachanov, valida per il terzo turno del Masters1000 di Madrid, andrà in scena e sarà l’ultimo sul campo Arantxa Sanchez Stadium. La copertura televisiva sarà offerta da Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

COBOLLI-KHACHANOV ATP MADRID 2024

Lunedì 29 aprile

Arantxa Sanchez Stadium – Ore 11:00

1. [17] Alexander Bublik KAZ vs [14] Ben Shelton USA

2. [3] Daniil Medvedev vs [25] Sebastian Korda USA

3. [3] Coco Gauff USA vs [18] Madison Keys USA (non prima ore: 16:00)

4. [Q] Sara Bejlek CZE vs [4] Elena Rybakina KAZ

5. Flavio Cobolli ITA vs [16] Karen Khachanov

