Sinner-Korda oggi in tv, ATP Montecarlo 2024: orario, programma, streaming

Oggi, mercoledì 10 aprile, Jannik Sinner farà il proprio esordio nel Masters1000 di Montecarlo. Sulla terra rossa del Country Club l’altoatesino (n.2 del mondo) affronterà un match non semplice contro lo statunitense Sebastian Korda (n.27 ATP). Un incontro, valido per il secondo turno del torneo sulla terra rossa del Principato, con non poche incognite per il 22enne pusterese.

Sinner, infatti, torna a giocare un match ufficiale in singolare sul mattone tritato dopo la brutta sconfitta nel secondo turno del Roland Garros 2023 contro il tedesco Daniel Altmaier. Una superficie su cui Jannik ha faticato e fatica a interpretare, in quanto va un po’ a condizionare il suo gioco di grande ritmo da fondo, oltre a esserci un discorso di rimbalzi della pallina molto diverso dal cemento.

Una partita insidiosa poi perché Korda ha potuto già testarsi nel primo round contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, mettendo in mostra una tennis di alto livello al cospetto di un avversario che aveva raggiunto la Finale nel Principato due anni fa. Di conseguenza si prospetta una sfida interessante, con un bilancio di 1-1 nei precedenti, ma mai i due si sono incrociati sulla terra.

La partita tra Jannik Sinner e Sebastian Korda, valida per il secondo turno del Masters1000 di Montecarlo, sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport Uno (201) o da Sky Sport Tennis (203), a seconda delle esigenze di palinsesto. Prevista la copertura in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

SINNER-KORDA ATP MONTECARLO 2024 OGGI

Mercoledì 10 aprile

Court Rainier III – Ore 11.00

1. Alexei Popyrin AUS vs [6] Andrey Rublev

2. Sebastian Korda USA vs [2] Jannik Sinner ITA

3. [WC] Gael Monfils FRA vs [4] Daniil Medvedev (non prima ore: 14:00)

4. [7] Holger Rune DEN vs [Q] Sumit Nagal IND

