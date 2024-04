Sinner ad una vittoria dal confermare il n.2 del ranking: la situazione e il distacco da Djokovic

Il serbo Novak Djokovic e l’azzurro Jannik Sinner hanno raggiunto i quarti di finale del tabellone principale del Masters 1000 di Montecarlo: l’italiano, che nel ranking ATP ufficiale è a quota 8710, scarterà la settimana prossima 360 punti (semifinali 2023) e finora ne ha incamerati 200, così come il balcanico, il quale lo scorso anno uscì agli ottavi e ne perderà 90.

Sinner, dunque, perde 160 punti rispetto a lunedì, ed è a 8550 punti, mentre Djokovic ne guadagna 110 e si attesta a quota 9835: il divario tra i due è di 1285 punti, mentre l’8 aprile era di 1015. Sinner dovrà inoltre vincere domani per arrivare in semifinale e restare davanti allo spagnolo Carlos Alcaraz, confermandosi al secondo posto del ranking ATP.

L’azzurro nel ranking ATP ufficiale aveva sorpassato l’iberico Carlos Alcaraz di 65 punti, 8710 contro 8645, ma lo spagnolo, nonostante il forfait non ne perderà, poiché saltò anche la scorsa edizione del torneo di Montecarlo. Alcaraz, ripartiva con 295 punti di vantaggio sull’italiano, che per superarlo dovrà arrivare nuovamente in semifinale, guadagnandone 400 per portarsi a quota 8750, con 105 punti di margine sullo spagnolo.

RANKING ATP LIVE ALL’11 APRILE

Tra parentesi la differenza in termini di punti rispetto al ranking ufficiale

1 Novak Djokovic 9835 (+110)

2 Carlos Alcaraz 8645 (0, forfait a Montecarlo)

3 Jannik Sinner 8550 (-160)

4 Daniil Medvedev 7085 (-80, eliminato agli ottavi)

5 Alexander Zverev 5425 (+10, eliminato agli ottavi)

JANNIK SINNER RESTA NUMERO 2 SE…