Sei Nazioni femminile 2024: l’Irlanda annichilisce il Galles, l’Inghilterra passeggia in Scozia

La terza giornata del Sei Nazioni 2024 di rugby femminile si apre con le larghissime vittorie dell’Irlanda in casa contro il Galles e dell’Inghilterra in Scozia: le inglesi incamerano il bonus offensivo e confermano la vetta solitaria, mentre le irlandesi intascano il punto aggiuntivo e si portano momentaneamente al terzo posto.

L’Inghilterra passeggia in Scozia e vince per 0-46: otto le mete complessive delle inglesi, delle quali tre trasformate. Le ospiti non vengono fermate dal giallo rifilato a Cokayne al 28′, con la stessa giocatrice che viene poi espulsa al 53′: in 14 contro 15 l’Inghilterra firma ben quattro mete. Sfida mai in discussione.

L’Irlanda vince in modo netto contro il Galles, sconfitto per 36-5: le padrone di casa marcano le prime tre mete tra il 13′ ed il 26, ed il primo tempo si chiude sul 21-0. Nella ripresa arriva subito il punto di bonus offensivo, poi sul punteggio di 36-0 le ospiti mettono a referto l’unica segnatura della loro gara.

RISULTATI E CLASSIFICA SEI NAZIONI FEMMINILE 2024

Terza giornata

Scozia-Inghilterra 0-46

Irlanda Galles 36-5

Francia-Italia domani ore 13.30

Classifica

1 Inghilterra 15

2 Francia* 9

3 Irlanda 6

4 Italia* 5

5 Scozia 4

6 Galles 1

* = una partita in meno