Rugby, i Lyons salutano la Serie A élite dopo la sconfitta nel derby col Colorno

I Lyons salutano la Serie A élite di rugby: decisiva la sconfitta interna nel derby emiliano contro il Colorno, che passa per 23-26 a Piacenza e chiude la regular season al quinto posto in attesa di prendere parte ai play-off. Il derby veneto, invece, vede la vittoria del Petrarca sul Mogliano per 38-28: i patavini chiudono al terzo posto la stagione regolare, mentre gli ospiti dovranno attendere il risultato di Fiamme Oro-Viadana per sapere se prenderanno parte alla post season.

TABELLINI

Piacenza, Stadio “Walter Beltrametti” – 13 aprile 2024 ore 14.00

Serie A Elite – XVIII giornata

Sitav Rugby Lyons v HBS Colorno 23-26 (10-13)

Marcatori: p.t. 1’ drop Chico (3-0), 8’ cp. Hugo (3-3), 15’ m. Leaupepe tr. Hugo (3-10), 22’ m. Biffi tr. Chico (10-10), 29’ cp. Hugo (10-13); s.t. 43’ m. Cuminetti (15-13), 52’ cp. Hugo (15-16), 64’ cp. Chico (18-16), 66’ m. Ferrara (18-21), 70’ m. Pavese (18-26), 77’ m. Bruno (23-26).

Sitav Rugby Lyons: Biffi; Cuminetti, Paz, Zaridze, Bruno (cap); Chico, Cuoghi (69’ Via A., 71’ Via G.); Moretto, Petillo (44’ Bance), Janse van Rensburg (69’ Cemicetti); Pisicchio (55’ Cissè), Salvetti; Morosi (55’ Tripodo), Minervino (55’ De Rossi), Acosta (55’ Pelliccioli). all. Urdaneta.

HBS Colorno: Van Tonder (cap); Leaupepe, Pavese (75’ Palazzani), Waqanibau (45’ Ceballos), Batista; Hugo, Del Prete; Koffi (69’ Nisica), Adorni (55’ Ruffolo), Manni (79’ Pescetto); Van Vuuren (45’ Broglia), Butturini; Tangredi (58’ Galliano), Ferrara, Franceschetto (55’ Lovotti). all. Casellato.

Arb. Riccardo Angelucci (Livorno), AA1: Dante D’Elia (Bari) AA2: Lorenzo Negro (Modena), Quarto Uomo: Giona Righetti (Verona), TMO: Stefano Pennè (Milano).

Cartellini: – .

Calciatori: Chico 3/5 (Sitav Rugby Lyons), Hugo 4/6 (HBS Colorno).

Note: Giornata mite e soleggiata, terreno in perfette condizioni. Spettatori 1400 circa.

Punti conquistati in classifica: Sitav Rugby Lyons 1; HBS Colorno 4.

Player of the Match: Angelo Leaupepe (HBS Colorno).

Padova, Centro Sportivo Memo Geremia, Petrarca Rugby – Sabato 13 aprile 2024

Serie A Élite, XVIII giornata

Petrarca Rugby v Mogliano Veneto Rugby 38-28 (p.t.: 14-0)

Marcatori: p.t. 5′ m. Bellini tr. Tebaldi (7-0); 13’ m. Tebaldi tr. Tebaldi (14-0); s.t. 5’ m . Montilla (19-0); 9’ st. m. Zanandrea tr. Ferrarin (19-7); 14’ m. Avaca tr. Ferrarin (19-14); 20’ m. Barrata tr. Ferrarin (19-21); 26’ m. Punizione Petrarca (26-21); 27’ m. Kingi tr. Ferrarin (26-28); 33’ m. Coppo (31-28); 38’ m. Cugini tr. Benvenuti (38-28).

Petrarca Rugby: De Sanctis; Filippi, Scagnolari, De Masi (73′ Coppo), Bellini; Tebaldi, Panunzi (57′ Benvenuti); Botturi (57′ Vunisa), Casolari (30′ Marchetti), Romanini (24′ Nostran); Trotta (35′-40′ temp. Vunisa), Galetto; Bizzotto (37′ Montilla M.), Montilla T. (52′ Cugini), Brugnara (37′ Borean). All. Marcato, Jimez, Griffen.

Mogliano Veneto Rugby: Avaca G.; Peruzzo, Va’Eno (36′ Zanandrea), Zanatta, Dal Zilio; Ferrarin, Fabi (37′ Battara); Kingi, Finotto, Brevigliero (37′ Grant); Baldino (37′ Marini), Carraro; Avaca E. (37′ Gallorini), Frangini (55′ Sangiorgi), Aminu (60′ Gentile). All. Caputo.

Arb.: Manuel Bottino. AA1: Alex Frasson, AA2: Alberto Favaro. IV Uomo: Matteo Bertocchi. Tmo: Giuseppe Vivarini.

Cartellini: 66′ C. Giallo Zanandrea.

Calciatori: Tebaldi (2-5), Ferrarin (4-5), Benvenuti (1-1).

Player of the match: – .

Note: Giornata assolata, campo in ottime condizioni. Spettatori presenti 780.

Punti conquistati: Petrarca 5; Mogliano Veneto Rugby 1.

RIULTATI E CLASSIFICA

Serie A Elite – XVIII giornata

13.04.24

Sitav Lyons v HBS Colorno 23-26 (1-4)

Petrarca Rugby v Mogliano Veneto 38-28 (5-1)

14.04.24 – ore 15.30

Femi-CZ Rovigo v Rangers Vicenza

Fiamme Oro Rugby v Rugby Viadana

Riposa

Valorugby Emilia

Classifica

Rugby Viadana 1970* 56; Femi-CZ Rovigo* 55; Petrarca Rugby 54; Valorugby Emilia 47; HBS Colorno 46; Mogliano Veneto Rugby 33; Fiamme Oro Rugby* 31; Sitav Rugby Lyons 28; Rangers Vicenza* 3.

* = una partita in meno.

Calendario seconda fase

Play-off – I giornata

Girone 1 – 27.04.24 – ore 16.15

1° classificata v HBS Colorno

Girone 2 – 28.04.14 – ore 16.00

2° classificata v 6° classificata

Play-off – II giornata

Girone 1 – 04.05.24 – ore 14.15

Valorugby Emilia v perdente I giornata

Girone 2 – 05.05.24 – ore 17.30

Petrarca Rugby v perdente I giornata

Play-off – III giornata

Girone 1 – 11.05.24 – ore 17.00

Vincente I giornata v Valorugby Emilia

Girone 2 – 12.05.24 – ore 17.00

Vincente I giornata v Petrarca Rugby