Rugby femminile, il XV dell’Italia per il match in Francia: confermata la trequarti, novità in mischia

Domenica 14 aprile, alle ore 13:30, si giocherà a Parigi, allo Stade Jean Bouin, la sfida tra Francia ed Italia, valida per la terza giornata de l Sei Nazioni 2024 di rugby femminile: le azzurre, reduci dalla vittoria in Irlanda prima della pausa, proveranno un difficile colpaccio in casa delle transalpine.

Il CT dell’Italia, Giovanni Raineri, ha diramato la formazione titolare per il match parigino: il tecnico azzurro ha confermato la linea dei trequarti, mentre ha dovuto effettuare dei cambiamenti in mischia, anche a causa delle assenze forzate di Sgorbini e Turani, infortunatesi durante l’incontro vinto in Irlanda.

Indisponibile anche Elisa Giordano, che sta proseguendo nel suo percorso di recupero dall’infortunio al muscolo gastrocnemio: la capitana azzurra sarà Sofia Stefan, che festeggerà la presenza numero 85 con la maglia della Nazionale. Partirà dalla panchina Lucia Gai, che salirà a quota 98 caps in caso di ingresso in campo.

LA FORMAZIONE DELL’ITALIA

15. Vittoria OSTUNI MINUZZI (Valsugana Rugby Padova, 30 caps)

14. Aura MUZZO (Villorba Rugby, 42 caps)

13. Beatrice RIGONI (Sale Sharks, 72 caps)

12. Emma STEVANIN (Valsugana Rugby Padova, 13 caps)

11. Alyssa D’INCÀ (Villorba Rugby, 23 caps)

10. Veronica MADIA (Grenoble Amazones, 48 caps)

9. Sofia STEFAN (Capitana, Valsugana Rugby Padova, 84 caps) – capitana

8. Ilaria ARRIGHETTI (Stade Rennais, 58 caps)

7. Isabella LOCATELLI (Rugby Colorno, 48 caps)

6. Sara TOUNESI (Sale Sharks, 37 caps)

5. Giordana DUCA (Valsugana Rugby Padova, 45 caps)

4. Valeria FEDRIGHI (Stade Toulousain, 52 caps)

3. Sara SEYE (Ealing Trailfinders, 20 caps)

2. Vittoria VECCHINI (Valsugana Rugby Padova, 23 caps)

1. Gaia MARIS (ASM Romagnat Rugby, 27 caps)

A disposizione

16. Laura GURIOLI (Villorba Rugby, 9 caps)

17. Emanuela STECCA (Villorba Rugby, 9 caps)

18. Lucia GAI (Valsugana Rugby Padova, 97 caps)

19. Alessia PILANI (Rugby Colorno, 6 caps)

20. Beatrice VERONESE (Valsugana Rugby Padova, 17 caps)

21. Alessandra FRANGIPANI (Villorba Rugby, 7 caps)

22. Francesca GRANZOTTO (Unione Rugby Capitolina. 9 caps)

23. Beatrice CAPOMAGGI (Villorba Rugby, 12 caps)