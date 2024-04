Sci alpino, Marta Rossetti vince lo slalom dei Campionati Italiani. Grande rimonta, Brignone esce

Marta Rossetti ha vinto lo slalom dei Campionati Italiani di sci alpino. La 25enne bresciana aveva concluso la prima manche al quarto posto, ma nella seconda si è resa protagonista di una splendida risalita e ha così potuto conquistare il primo tricolore assoluto della propria carriera. La poliziotta ha fatto festa in Val Senales (Bolzano), imponendosi con il tempo complessivo di 1:29.57 e battendo così di dieci centesimi la trentina Martina Peterlini, che era al comando a metà gara.

Emilia Mondinelli non è riuscita a difendere il titoolo conquistato lo scorso anno e si è dovuta accontentare della terza piazza con un ritardo di 34 centesimi dalla vincitrice. Federica Brignone è uscita nella seconda manche, dopo aver chiuso la prima in seconda posizione. Quarta piazza per la 18enne valdostana Tatum Bieler (a 0.47), appena davanti a Vera Tschurtschenthaler (a 0.56) e Beatrice Sola (a 0.60). Ora toccherà agli uomini: venerdì 5 aprile lo slalom, sabato 6 aprile il gigante che farà calare definitivamente il sipario su questa stagione invernale.