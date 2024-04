Sci alpino, Federica Brignone domina in gigante agli Assoluti. Sul podio Collomb e Della Mea

Federica Brignone ha dominato la scena nel gigante femminile dei Campionati Italiani Assoluti 2024 di sci alpino, in corso di svolgimento sulla pista Lazaun in Val Senales. Quarto titolo nazionale in carriera tra le porte larghe (dopo il 2011, 2017 e 2018) per la valdostana, che raggiunge così quota 10 ori tricolori complessivi conteggiando anche le altre specialità (2 in SuperG, 3 in combinata e 1 in slalom).

La seconda classificata dell’ultima Coppa del Mondo generale ha firmato il miglior tempo in entrambe le manche, rifilando distacchi enormi alla concorrenza in assenza di Marta Bassino (vincitrice della Coppa di specialità nel 2021). Brignone ha chiuso con un vantaggio di 2″40 sulla prima inseguitrice e oltre 3″ sul resto della concorrenza a testimonianza di una superiorità schiacciante.

Degna di nota comunque la prestazione della 17enne Giorgia Collomb, medaglia d’oro lo scorso 23 gennaio alle Olimpiadi Giovanili di Gangwon, che ha conquistato l’argento agli Assoluti restando in scia a Brignone nella prima discesa (soli 44 centesimi di distacco) per poi limitare i danni nella seconda difendendo la piazza d’onore davanti a Lara Della Mea (bronzo a 3″07).