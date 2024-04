Rugby, vittorie di Mogliano Veneto e Valorugby negli anticipi del penultimo turno della Serie A élite

Vanno in archivio gli anticipi della 17ma giornata della Serie A élite maschile 2023-2024 di rugby: il Mogliano Veneto batte con bonus le Fiamme Oro per 29-14 e le scavalca in classifica, entrando in zona playoff, mentre il Valorugby, all’ultimo match della regular season, supera il Rovigo in rimonta per 23-17 e si porta momentaneamente al terzo posto.

TABELLINI

Mogliano Veneto – Stadio “Maurizio Quaggia” – sabato 6 aprile 2024

Mogliano Veneto Rugby vs Fiamme Oro Rugby 29 – 14 (22-0)

Marcatori: PT 8′ m. Kingi, tr. Ferrarin (7-0); 14′ m. Avaca G., tr. Ferrarin (14-0); 20′ m. Dal Zilio (19-0); 33′ cp. Ferrarin (22-0). ST 44′ m. Cornelli, tr. Canna (22-7), 46′ m. Menniti-Ippolito, tr Canna (22-14), 71′ m. Kingi, tr. Avaca (29-14).

Mogliano Veneto Rugby: Avaca G.; Peruzzo (dal 39′ al 49′ Ceccato) (62′ 72’ Gentile) (72’ Vanzella), Va’Eno (55′ Zanandrea), Zanatta, Dal Zilio (Cap.); Ferrarin, Fabi (46′ Battara); Marini (57′ Grant), Finotto, Kingi; Baldino, Carraro (64′ Brevigliero) ; Avaca E. (49’ Ceccato), Frangini (72′ Efkarpidis), Aminu (72′ Gentile). Head Coach: Marco Caputo.

Fiamme Oro Rugby: Menniti-Ippolito; Cornelli, Vaccari, Vian, Gabbianelli; Canna (cap.), Marinaro (68’ Di Marco); De Marchi (67’ Chiappini), D’Onofrio U., Drudi; Fragnito, Stoian (44′ Piantella); Romano (57′ Mancini Parri), Moriconi , Barducci (68′ Iovenitti). Head Coach: Gianluca Guidi.

Arbitro: Riccardo Angelucci. Assistenti: Alberto Favaro e Francesco Meschini. TMO: Giuseppe Vivarini.

Cartellini: 39′ Giallo Avaca E. (Mogliano Veneto Rugby), 57′ Giallo Aminu (Mogliano Veneto Rugby), 21′ Giallo Vaccari (Fiamme Oro Rugby).

Calciatori: Ferrarin 3/4, Avaca 1/1 (Mogliano Veneto Rugby), Canna 2/2 (Fiamme Oro Rugby).

Note: pomeriggio sereno a tratti velato, temperatura 20°, terreno di gioco in buone condizioni, spettatori circa 700.

Punti classifica: Mogliano Veneto Rugby 5; Fiamme Oro Rugby 0.

Player of the Match: Jadin Kingi (Mogliano Veneto Rugby).

Reggio Emilia, Stadio “Mirabello” – sabato 6 aprile 2024, ore 15.30

Valorugby Emilia v Femi-CZ Rovigo 23-17 (3 – 14)

Marcatori: PT 2’ m. Bazan Velez tr. Atkins (0-7), 10’ c.p. Ledesma (3-7), 13’ m. Dogliani tr. Atkins (3-14). ST 42’ c.p. Atkins (3-17), 45’ m. Favre tr. Ledesma (10 – 17), 49’ m. Renton tr. Ledesma (17-17), 65’ c.p. Farolini (20-17), 68’ c.p. Farolini (23-17).

Valorugby Emilia: Farolini; Lazzarin (22’ Mastandrea), Tavuyara (45’ Majstorovic), Bertaccini, Resino; Ledesma (63’ Schiabel F.), Renton (c); Amenta, Sbrocco, Paolucci (69’ Cenedese); Du Preez (63’ Gerosa), Dell’Acqua; Favre (69’ Mattioli), Marinello (48’ Silva), Diaz (61’ Rimpelli D.). Head-Coach: Marcello Violi.

Femi-CZ Rovigo: Sperandio; Vaccari, Diederich Ferrario (C), Dogliani, Elettri (54’ Chillon); Atkins, Bazan Vélez (63’ Uncini); Cosi, Lubian (54’ Meggiato), Sironi; Steolo (72’ Munro), Zottola (51’ Ferro); Lastra Masotti (60’ Swanepoel), Ferraro (11’ Cadorini)(41’ Meggiato)(52’ Lugato), Leccioli. Head Coach: Alessandro Lodi.

Arbitro: Manuel Bottino. Assistenti: Gabriel Chirnoaga e Francesco Pier’Antoni. TMO: Stefano Roscini.

Cartellini: 4’ giallo a Favre (Valorugby Emilia), 46’ giallo a Steolo (FEMI-CZ Rovigo), 64’ giallo a Sperandio (FEMI-CZ Rovigo).

Calciatori: Ledesma (Valorugby Emilia) 3/3, Farolini (Valorugby Emilia) 2/2, Atkins (FEMI-CZ Rovigo) 3/3.

Note: giornata serena, circa 21°, campo in buone condizioni, spettatori circa 1300.

Punti classifica: Valorugby Emilia 4, FEMI-CZ Rovigo 1.

Player of the Match: Giulio Bertaccini (Valorugby Emilia).

SERIE A ÉLITE MASCHILE 2023-2024

Risultati XVII turno

Anticipi sabato 06.04.2024

Mogliano Veneto Rugby v Fiamme Oro Rugby 29-14 (5-0)

Valorugby Emilia v Femi-CZ Rovigo 23-17 (4-1)

Posticipi domenica 07.04.2024

Rangers Vicenza v Rugby Viadana 1970

Petrarca Rugby v Sitav Rugby Lyons

Riposa: HBS Colorno

Classifica

Femi-CZ Rovigo 55, Rugby Viadana 1970* 51, Valorugby Emilia** 47, Petrarca Rugby* 44, HBS Colorno 42, Mogliano Veneto Rugby 32, Fiamme Oro Rugby 31, Sitav Rugby Lyons* 27, Rangers Vicenza* 3.

* = una partita in meno, ** = una partita in più.