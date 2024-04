Perugia-Monza volley, quando si gioca l’eventuale gara-5 della finale: data, programma, orario, tv, streaming

Mercoledì 1 maggio, ore 17.30. Questo è il momento prescelto per giocare l’eventuale gara-5 tra Perugia e Monza, in una partita con tensione altissima che assegnerebbe il titolo per quel che riguarda la Superlega 2023-2024 di volley maschile. Sarebbe il giusto epilogo dopo una stagione strepitosa, culminata con una serie finale sorprendentemente equilibrata e decisamente avvincente.

Gara-3 è stato l’emblema della serie, quando i Block Devils giocano al loro meglio non c’è squadra che possa tenergli testa, ma appena calano un attimo di concentrazione ecco che una compagine come quella dei brianzoli, fatta di talento, cuore e grinta, può assolutamente mettergli i bastoni tra le ruote. Certo è che se Angelo Lorenzetti come primo cambio può contare su Wilfredo Leon, la partita si fa ancora più dura. La Sir dunque vince davanti al proprio pubblico, e si presenta a Monza con il primo match point Scudetto. Se però i ragazzi di Eccheli dovessero imporsi nuovamente, ecco che il tutto andrebbe alla risoluzione finale con una gara-5 ad altissima tensione.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l'orario d'inizio, il palinsesto tv e streaming di Perugia-Monza, eventuale gara-5 della Finale Scudetto di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta TV su RaiDue, in streaming su RaiPlay e VBTV.

Mercoledì 1 maggio

Ore 17.30 Sir Susa Vim Perugia vs Mint Vero Volley Monza – Diretta TV su RaiDue

