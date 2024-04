Rugby, deciso il blocco delle retrocessioni: Lyons e Vicenza restano in Serie A élite. Campionato a 10 squadre nella prossima stagione

Sitav Lyons e Rangers Vicenza, retrocesse sul campo nel campionato cadetto, disputeranno invece la Serie A élite 2024-2025 di rugby: è questo il primo effetto del blocco delle retrocessioni deciso dal Consiglio Federale della FIR, la Federazione Italiana Rugby. Resta confermata l’unica promozione dalla Serie A, e così nella prossima stagione sportiva il massimo campionato italiano di rugby tornerà a contare dieci squadre.

Di seguito il comunicato stampa diramato dalla Federazione Italiana Rugby: “Il Consiglio Federale della FIR, riunito sabato 27 aprile in video-conferenza, ha deliberato il blocco delle retrocessioni per la stagione corrente nei Campionati Maschili di Serie A Elite e Serie A, con conseguente rimodulazione dei Campionati Maschili 2024/25. La determinazione è stata assunta dall’organo di governo del rugby italiano a conclusione di un approfondito processo di consultazioni e confronti con le Società e con i principali portatori d’interesse, nell’intento di garantire al movimento le migliori opportunità di competizione e la massima coerenza con il progetto tecnico federale.

In base alla delibera assunta dal Consiglio, la Serie A élite maschile 2024-2025 sarà formata da dieci squadre, mantenendo dunque per la stagione 2023-2024 una promozione dalla Serie A, la cui fase finale prenderà il via con il turno di semifinale il prossimo 19 maggio. Similmente, il blocco delle retrocessioni dalla Serie A alla Serie B comporterà un ampliamento della seconda divisione nazionale dalle attuali trentasei squadre alle quaranta previste per il 2024-2025.

La Serie B 2023-2024, infine, manterrà inalterato il numero di promozioni verso la Serie A 2024-2025, qualificando alla categoria superiore la prima classificata di ciascuno dei quattro gironi, mentre la fase di Play-out tra le quattro ultime classificate di ciascun girone determinerà la retrocessione in Serie C della sola perdente del turno conclusivo. Invariate le promozioni dalla Serie C, la Serie B 2024-2025 risulterà, di conseguenza, ampliata a cinquanta squadre partecipanti“.