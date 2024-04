Rugby: nella Serie A Elite Viadana torna in vetta, vittoria per il Petrarca

Si è concluso il diciassettesimo turno del massimo campionato italiano di rugby e dopo gli anticipi vinti ieri da Mogliano e Valorugby Emilia, oggi in campo sono scese Vicenza-Viadana e Petrarca Padova-Piacenza. Ecco come è andata.

Due nette vittorie per le favorite di giornata, con la lotta playoff e salvezza che si fa caldissima a 80 minuti dalla fine. Il Viadana espugna con un rotondo 12-36 il campo del Vicenza e torna in vetta, con un punto di vantaggio sul Rovigo. Netto successo anche per il Petrarca Padova, che supera Piacenza 34-19 e si porta in terza posizione in classifica.

Con Valorugby Emilia che non giocherà l’ultimo turno, dunque, il Petrarca è matematicamente terzo, con Viadana e Rovigo che si giocheranno la vetta della classifica. Colorno, attualmente quinto, potrebbe agganciare il Valorugby in quarta posizione nell’ultimo turno, mentre la corsa all’ultimo posto playoff è anche una corsa salvezza. Con Vicenza ormai da tempo retrocessa, infatti, Mogliano, Fiamme Oro e Lyons Piacenza hanno rispettivamente 32, 31 e 27 punti. Tutto, dunque, si deciderà all’ultimo turno.

SERIE A ÉLITE MASCHILE – XVII turno

Mogliano Veneto v Fiamme Oro 29-14

Valorugby Emilia v Rovigo 23-17

Rangers Vicenza v Viadana 12-36

Petrarca Padova v Lyons Piacenza 34-19

SERIE A ÉLITE MASCHILE – Classifica

Viadana 56; Rovigo 55; Petrarca Padova 49; Valorugby Emilia 47*; Colorno 42; Mogliano 32; Fiamme Oro 31; Lyons Piacenza 27; Rangers Vicenza 3.

*una partita in più