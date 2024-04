Rugby, l’Italia U19 batte i pari età del Galles per 46-36 a Viareggio

L’Italia U19 di rugby ha battuto per 46-36 i pari età del Galles allo Stadio “Ferracci” di Viareggio. Nel primo tempo gli azzurrini hanno iniziato col piede giusto, con la meta di Alessio Pensieri, andando poi oltre distanza di break col piazzato di Pietramala, ed infine trovando il doppio break con la marcatura dell’estremo Whorrod, per il 15-0 dopo 10 minuti di gioco. Il Galles ha replicato con le mete di Rees e Woord, ma l’Italia ha trovato altre due marcature con Melegari e Ioannucci ed è andata al riposo sul 29-12.

Ad inizio ripresa il Galles torna sotto con le segnature del primo centro O’Callaghan e del pilone Emanuel. L’Italia allunga ancora con la meta di Ndoumbe, ma i gallesi accorciano nuovamente con la marcatura di Austin. Il piazzato di Della Silvestra riporta l’Italia oltre distanza di break, poi la meta Tommaso Mussini spedisce l’Italia sul +17, infine la marcatura di Emanuel sancisce il definitivo 46-36.

L’analisi al sito federale di Alessandro Castagna, Responsabile tecnico dell’Italia U19: “Siamo contenti della vittoria, anche perché era l’ultima partita di questo ciclo Under 19. Siamo soddisfatti dell’approccio e della prima frazione disputata dai ragazzi, meno della ripresa, nella quale abbiamo lasciato che gli avversari tornassero in partita anche per diversi problemi fisici avuti. Sapevamo che il Galles è una squadra che non molla mai e infatti ci hanno tenuto con il fiato sospeso fino alla fine. Nonostante i tanti cambi, con alcuni giocatori fuori ruolo, abbiamo portato in fondo la partita, pur lasciando qualche meta troppo facile“.

TABELLINO

ITALIA 46-36 GALLES

Marcatori: p.t. 2’ m. Pensieri tr. Pietramala, 6’ cp. Pietramala, 10’ m. Whorrod nt, 30’ m. Rees tr. Ford, 35’ m. Melegari tr. Pietramala, 39’ m. Wood nt, 40’ m. Ioannucci tr. Pietramala; s.t. 4’ m. O’Callaghan nt, 9’ m. Emanuel tr. Ford, 12’ m. Ndoumbe tr. Sari, 17’ m . Austin, nt, 20’ cp. Della Silvestra, 31’ m. Mussini tr. Dalla Silvestra, 36’ m. Emanuel tr. Price.

Italia U19: 15 Charles Whorrod, 14 Alessio Pensieri, 13 Federico Zanandrea, 12 Riccardo Ioannucci, 11 Francesco Calosso, 10 Gianmarco Pietramala, 9 Giulio Sari, 8 Darren Low, 7 Simone Del Vecchio, 6 Mykyta Kazanaly, 5 Giacomo Milano, 4 Pietro Melegari, 3 Bruno Vallesi (C), 2 Alessio Caiolo-Serra, 1 Sergio Pelliccioli. A disposizione: 16 Damiano Di Censi, 17 Pietro Bettini, 18 Nicola Bolognini, 19 Giorgio Luca Kakalaishvili, 20 Tommaso Mugnaini, 21 Gianluca Mugnaini, 28 Tommaso Mussini, 23 Elia Gherardi, 24 Giacomo Ndoumbe, 25 Giorgio Lenzi, 26 Mattia Della Silvestra. All.: Alessandro Castagna.

Galles U19: 15 Ellis Payne, 14 Iori Badham, 13 Elijah Evans, 12 Gethin O’Callaghan, 11 Kodi Stone, 10 Harri Ford, 9 Lucca Setaro, 8 Celt Roberts, 7 Kyle Harris, 6 Evan Rees, 5 Gethyn Cannon, 4 Dan Gemine, 3 Harrison Rock, 2 Evan Wood (C), 1 Cam Tyler-Growcott. A disposizione: 16 Will Austin, 17 Ioan Emanuel, 18 Owain James, 19 Oli Close, 20 Alex Ridgeway, 21 Osian Williams, 22 Louis Williams, 23 Ieuan Davies, 24 Fraser Jones, 25 Ellis Price, 26 Ioan Duggan. All.: Richard Wiffin.

Note: campo in ottime condizioni, meteo variabile, 2000 spettatori circa.