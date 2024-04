Rugby, Italia U19 battuta dai pari età dell’Inghilterra per 10-40 a L’Aquila

Allo Stadio “Tommaso Fattori” de L’Aquila, l’Italia U19 di rugby viene battuta dai pari età dell’Inghilterra per 10-40. Gli ospiti nell’arco della partita marcano sei mete, delle quali cinque trasformate, mentre gli azzurrini, dopo il piazzato di Destro al quarto d’ora del primo tempo, chiuso sul 3-14, devono attendere il 33′ della ripresa per la segnatura di Riccardo Ioannucci, convertita da Pietramala per il definitivo 10-40.

TABELLINO

L’Aquila, Stadio “Tommaso Fattori” – sabato 6 aprile 2024

Test Match U19

Italia – Inghilterra 10-40

Marcatori: p.t. 6’ m. Timmins tr. Bellamy (0-7); 14’ cp. Destro (3-7); 26’ m. Kinder tr. Bellamy (3-14); s.t. 2’ m. James tr. Bellamy (3-21); 19’ m. Campbell tr. Bellamy (3-28); 23’ m. Logan (3-33); 24’ m. Glister tr. Bellamy (3-40); 33’ m. Ioannucci tr. Pietramala (10-40).

Italia: Pasini (30’ st Copersino); Pensieri, Ioannucci, Lenzi (17’ st Della Silvestra), Ndoumbe Lobe (17’ st. Bordini); Destro (5’ st Pietramala), Sari (12’ st Beni); Milano (8’ st Melegari), Del Vecchio, Casartelli; Midena, Redondi (17’ st Scappato); Vallesi (5’ st Kakaliashvili), Caiolo-Serra (12’ st Corvasce), Bettini. A disp: Gaddi, Mugnaini. All. Castagna.

Inghilterra: Kinder; Bracken (1’ st Byrne), Hall, Myall (14’ Ridl), Glister; Bellamy (20’ st Allison), Hanson (20’ st Blinkhorn); James, Timmins, Logan (20’ st Owen); Burrow, Sodeke (9’ st Beckerleg); Raymont (18’ st Popple), Oliver (14’ st Moody), Mceachran (18’ st Keller). All. Titterrell.

Arb. Palombi (Italia).

Cartellini: nessuno.

Calciatori: Bellamy 5/6; Destro 1/1; Pietramala 1/1.

Player of the Match: Jousha Bellamy (Inghilterra).

Note: 5.000 spettatori, giornata di sole, terreno in ottime condizioni di gioco. Prima del fischio d’inizio è stato osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime del terremoto del 6 aprile 2009.