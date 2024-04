Pallanuoto, A1: Pro Recco vince il derby con il Savona ed è sempre più primo. Risultati e classifiche della settima giornata

Settima ed ultima giornata per il Round Scudetto ed il Round Retrocessione in chiave Serie A1 di pallanuoto al maschile. Turno importante nelle zone alte della graduatoria: c’era infatti in scena il derby ligure tra Pro Recco e RN Savona, con i campioni d’Italia che confermano ovviamente la vetta con l’ennesimo successo consecutivo.

Round Scudetto

7^ giornata – sabato 20 aprile

De Akker-CC Ortigia 1928 8-8

RN Savona-Pro Recco 6-9 – trasmessa in diretta su Rai Sport HD

Telimar-Pallanuoto Trieste 8-13

Riposa AN Brescia

Classifica: Pro Recco 57, RN Savona 46, AN Brescia 40, CC Ortigia 1928 37, Telimar 28, Pallanuoto Trieste 27, De Akker Team 18.

Round Retrocessione

7^ giornata – sabato 20 aprile

Circolo Nautico Posillipo-Nuoto Catania 7-9

Check UP RN Salerno-Astra Nuoto Roma 9-11

Roma Vis Nova-Spazio RN Camogli 13-8

Riposa Iren Genova Quinto

Classifica: Iren Genova Quinto 29, Astra Nuoto Roma 24, Circolo Nautico Posillipo 23, Nuoto Catania 22, Roma Vis Nova 17, Check-Up RN Salerno 16, Spazio RN Camogli 1.