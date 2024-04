Rugby: la Benetton Treviso sfida i Lions per un posto ai quarti di Challenge Cup

Torna la Challenge Cup di rugby questo weekend e sui campi d’Europa andranno in scena gli ottavi di finale della coppa europea. In campo anche le due formazioni italiane, con la Benetton Treviso che a Monigo si gioca un posto tra le migliori otto sfidando i sudafricani Lions in quello che è un derby dell’United Rugby Championship.

I ragazzi di Marco Bortolami arrivano all’appuntamento dopo un lungo periodo non facile, con tre sconfitte consecutive raccolte nell’URC prima della vittoria in extremis strappata proprio in casa contro Connacht lo scorso weekend. Gli impegni del Sei Nazioni hanno frenato i biancoverdi, che però non hanno mai nascosto l’obiettivo di andare più avanti possibile in entrambe le manifestazioni cui partecipa.

La meta allo scadere di Izekor contro i ragazzi di Galway ha ridato morale alla Benetton Treviso, che ora vuole continuare la striscia positiva anche in Challenge Cup. Non sarà, però, un match facile quello contro i sudafricani Lions, che se in Europa hanno faticato sin qui, nell’URC sono anche loro in corsa per i playoff, essendo attualmente undicesimi, ma a un solo punto dalla top 8 e a soli 3 punti proprio da Treviso.

Periodo non facile neanche per i Lions, che hanno perso tre delle ultime cinque partite nell’United Rugby Championship e sono reduci dal ko subito in casa dei non irresistibili Ospreys. Tra i giocatori sudafricani occhi puntati sull’apertura Jordan Hendrikse, giocatore molto forte al piede e che sa gestire bene la squadra. Inoltre, occhio a Francke Horn, top scorer dei Lions, ma sono diversi i giocatori, soprattutto nella trequarti, che possono fare male.