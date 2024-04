Rugby: la Benetton sfiderà Connacht per un posto in semifinale in Challenge Cup

Si sono disputati nel weekend i match che valevano per gli ottavi di finale di Challenge Cup e a fare festa è stata la Benetton Treviso, che si è imposta sui Lions in inferiorità numerica e ha staccato il biglietto per i quarti di finale europei. E domenica prossima i veneti sfideranno gli irlandesi del Connacht per un posto in semifinale.

Gli ottavi di finale, infatti, non hanno visto solo la Benetton Treviso imporsi 27-17 contro i sudafricani Lions, ma anche i ragazzi di Galway hanno vinto 30-40 in casa di Pau, con veneti e irlandesi che ora si incroceranno nei quarti. Vittoria anche per gli inglesi di Gloucester, che si sono imposti 30-25 contro Castres, con Stephen Varney titolare per i padroni di casa. E il Gloucester ai quarti sfiderà i gallesi Ospreys, vittoriosi per 23-15 contro gli Sale Sharks.

Match equilibrato anche per i francesi del Clermont, che alla fine però si impongono per 27-22 contro i sudafricani Cheetahs e, così, staccano il biglietto per i quarti di finale, dove affronteranno i nordirlandesi dell’Ulster. I ragazzi di Belfast, infatti, hanno espugnato nettamente il campo del Montpellier, vincendo per 17-40 e ora saranno chiamati a un altro colpaccio in Francia contro il Clermont.

Gli ultimi due ottavi di finale, infine, hanno premiato i sudafricani Sharks e gli scozzesi dell’Edimburgo. Per gli Sharks una sfida senza storia contro le Zebre Parma, con gli emiliani che non hanno mai saputo entrare in partita e hanno perso con un rotondo 47-3. Nell’altro ottavo di finale, invece, l’Edimburgo non fatica troppo nell’avere la meglio del Bayonne, con i francesi che hanno ceduto per 33-15 in Scozia.