Rugby femminile: l’Italia sfida la Scozia. Obiettivo vincere e convincere

Si disputa nel weekend la quarta giornata del Guinness Sei Nazioni femminile di rugby e l’Italia di Nanni Raineri torna in campo sabato pomeriggio al Lanfranchi di Parma, dove arriverà la Scozia. Dopo aver sfidato le corazzate Inghilterra e Francia, e dopo la storica vittoria in Irlanda, per le azzurre è il momento di concretizzare il gioco espresso e chiudere il torneo con due vittorie.

La Scozia attualmente è posizionata alle spalle dell’Italia, al quinto posto con 4 punti in classifica, ma le britanniche sono il peggior attacco del torneo, con solo 3 mete all’attivo e 25 punti segnati. Di contro, l’Italia ha subito già 107 punti, ma come detto ha già affrontato le formazioni più forti. Ma contro una squadra che fatica in attacco, quello che le azzurre devono fare e concedere anche poco possesso alle scozzesi, cambiando approccio al match rispetto ai primi tre turni del torneo.

Giocare più palloni possibili, muovere palla in mano giocatrici come Alyssa D’Incà, Aura Muzzo, Vittoria Ostuni Minuzzi e Beatrice Rigoni vuol dire mettere sotto pressione la Scozia, squadra che se costretta a difendere può andare fuori giri e lasciare spazi all’attacco azzurro. E la squadra di Raineri dovrà farlo, al di là degli infortuni che limitano le scelte del coach azzurro.

ITALIA – SCOZIA

Italia: 15 Vittoria Ostuni Minuzzi, 14 Aura Muzzo, 13 Alyssa D’Incà, 12 Beatrice Rigoni, 11 Francesca Granzotto, 10 Veronica Madia, 9 Sofia Stefan, 8 Elisa Giordano (C), 7 Francesca Sgorbini, 6 Ilaria Arrighetti, 5 Giordana Duca, 4 Sara Tounesi, 3 Sara Seye, 2 Vittoria Vecchini, 1 Silvia Turani

A disposizione: 16 Laura Gurioli, 17 Gaia Maris, 18 Lucia Gai, 19 Valeria Fedrighi, 20 Isabella Locatelli, 21 Beatrice Veronese, 22 Sara Mannini, 23 Beatrice Capomaggi

Scozia: 15. Chloe Rollie, 14. Rhona Lloyd, 13. Emma Orr, 12. Lisa Thomson, 11. Francesca McGhie, 10. Helen Nelson, 9. Caity Mattinson, 8. Evie Gallagher, 7. Alex Stewart, 6. Rachel Malcolm (C), 5. Louise McMillan, 4. Eva Donaldson, 3. Christine Belisle, 2. Lana Skeldon, 1. Molly Wright

A disposizione: 16. Elis Martin, 17. Leah Bartlett, 18. Elliann Clarke, 19. Fiona McIntosh, 20. Rachel McLachlan, 21. Mairi McDonald, 22. Meryl Smith, 23. Coreen Grant