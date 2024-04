Rugby femminile, il Benetton Treviso batte ancora il Parabiago ed approda in finale del Trofeo Plate

Sarà il Benetton Treviso ad affrontare il Neapolis Campania Felix nella finale del Trofeo Plate della Coppa Conference 2023-2024 di rugby femminile: le Red Panthers, forti del 7-36 maturato nel match d’andata in casa del Rugby Parabiago, si impongono per 65-5 nell’incontro di ritorno disputato agli Impianti Sportivi de La Ghirada, e si qualificano per l’ultimo atto, previsto domenica 21 aprile alle ore 14:30 in gara secca in campo neutro a Campi Bisenzio (Firenze).

TABELLINO

Impianti Sportivi de La Ghirada, domenica 7 aprile 2024

Benetton Treviso vs Rugby Parabiago: 65-5

Marcatori: pt.: 2′ meta Fent tr. Dall’Antonia, 4′ meta Campigotto, 11′ meta Campigotto, 14′ meta Di Lorenzo, 20′ meta Este tr. Dall’Antonia, 24′ meta Donna (P), 39′ meta Fent tr. Dall’Antonia; st.: 2′ meta Pellizzon, 4′ meta Pellizzon, 21′ meta Agosta, 30′ meta Agosta tr. Pellizzon, 37′ st meta Menotti tr. Pellizzon.

Benetton Rugby Treviso: Lera (22′ st Forto); Barattin (1′ st Agostinetto), Menotti, Agosta, Di Lorenzo; Dall’Antonia (1’st Pellizzon), Campigotto (11′ st Zanatta); Geissbuhler, Bacci, Vignozzi (31′ pt Sandron); Giacomini (4′ st Bottaro), Segato (22′ st Franco); Bado (4′ st Spadotto, 25′ st Bado), Fent (C), Este. All.: Zani-Candiago.

Parabiago Rugby: Remonti (25′ pt Salaro); Cairoli, Galanti, Gentile, Donna; Crespi (32′ st Morell0), Cuppari; Ceresini (27′ st Cruz Blanco), Ferrari, Anzani, Vivaldi (13′ st De Martino), Barazzetta, Bettolatti, Belotti, Rosini (13′ st Palladino). A disposizione: De Bernardin, Galli, De Nobili. All.: Grieco.

Note: pomeriggio soleggiato, 38′ pt giallo a Bettolatti.

CALENDARIO COPPA CONFERENCE

Turno di qualificazione Coppa Conference

Andata

Domenica 8 ottobre 2023

Rugby Parabiago-CUS Torino 5-84

Domenica 15 ottobre 2023

Neapolis Campania Felix-Unione Rugby Capitolina 12-12

Rugby Colorno-CUS Milano 12-15

Benetton Rugby Treviso-Villorba Rugby 17-12

Ritorno

Domenica 15 ottobre 2023

CUS Torino-Rugby Parabiago 68-0

Domenica 29 ottobre 2023

Unione Rugby Capitolina-Neapolis Campania Felix 28-0

CUS Milano-Rugby Colorno 29-12

Villorba Rugby-Benetton Rugby Treviso 26-0

Semifinali Coppa Conference

Andata

Domenica 17 marzo 2024

CUS Torino-Villorba Rugby 18-21

Unione Rugby Capitolina-CUS Milano 0-27

Ritorno

Domenica 7 aprile 2024

Villorba Rugby-CUS Torino 20-12

CUS Milano-Unione Rugby Capitolina 27-0

Finale Coppa Conference – Gara secca in campo neutro a Campi Bisenzio (Firenze)

Villorba Rugby-CUS Milano domenica 21 aprile alle ore 17:30

Semifinali Trofeo Plate

Andata

Domenica 17 marzo 2024

Rugby Parabiago-Benetton Rugby Treviso 7-36

Neapolis Campania Felix passa il turno per rinuncia Rugby Colorno

Ritorno

Domenica 7 aprile 2024

Benetton Rugby Treviso-Rugby Parabiago 65-5

Neapolis Campania Felix passa il turno per rinuncia Rugby Colorno

Finale Trofeo Plate – Gara secca in campo neutro a Campi Bisenzio (Firenze)

Neapolis Campania Felix-Benetton Rugby Treviso domenica 21 aprile alle ore 14:30