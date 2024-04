Rugby femminile, CUS Milano e Villorba vincono anche nel ritorno delle semifinali di Coppa Conference

La Serie A élite femminile 2023-2024 di rugby è ferma per il Sei Nazioni 2024 e non riprenderà prima di maggio, ma prosegue la Coppa Conference, che vede andare in scena i match di ritorno delle semifinali: guadagnano l’ultimo atto della manifestazione CUS Milano e Villorba.

Bissando i successi ottenuti in trasferta negli incontri d’andata, meneghine e trevigiane vincono anche al ritorno, sfruttando al meglio il fattore campo: il CUS Milano replica perfettamente lo score dei primi 80′, vincendo ancora per 27-0 contro l’Unione Rugby Capitolina, mentre il Villorba supera il CUS Torino per 20-12.

CALENDARIO COPPA CONFERENCE

Turno di qualificazione

Andata

Domenica 8 ottobre 2023

Rugby Parabiago-CUS Torino 5-84

Domenica 15 ottobre 2023

Neapolis Campania Felix-Unione Rugby Capitolina 12-12

Rugby Colorno-CUS Milano 12-15

Benetton Rugby Treviso-Villorba Rugby 17-12

Ritorno

Domenica 15 ottobre 2023

CUS Torino-Rugby Parabiago 68-0

Domenica 29 ottobre 2023

Unione Rugby Capitolina-Neapolis Campania Felix 28-0

CUS Milano-Rugby Colorno 29-12

Villorba Rugby-Benetton Rugby Treviso 26-0

Semifinali

Andata

Domenica 17 marzo 2024

CUS Torino-Villorba Rugby 18-21

Unione Rugby Capitolina-CUS Milano 0-27

Ritorno

Domenica 7 aprile 2024

Villorba Rugby-CUS Torino 20-12

CUS Milano-Unione Rugby Capitolina 27-0

Trofeo Plate

Andata

Domenica 17 marzo 2024

Rugby Parabiago-Benetton Rugby Treviso 7-36

Ritorno

Domenica 7 aprile 2024

Benetton Rugby Treviso-Rugby Parabiago 65-5