Rugby femminile, vittorie esterne in semifinale di Coppa Conference per CUS Milano e Villorba

In occasione del lungo stop della Serie A élite per il Sei Nazioni 2024, riprende il cammino della Coppa Conference 2023-2024 di rugby femminile, con le gare d’andata delle semifinali: CUS Milano e Villorba vincono in trasferta rispettivamente contro Unione Capitolina e CUS Torino.

L’Unione Rugby Capitolina cede nettamente contro il CUS Milano, che passa per 0-27, ipotecando il passaggio all’ultimo atto, mentre il CUS Torino vende cara la pelle contro il Villorba, comunque corsaro, ma con lo score di 18-21, lasciando aperta la porta per un ribaltone nel match di ritorno.

CALENDARIO COPPA CONFERENCE

Turno di qualificazione

Andata

Domenica 8 ottobre 2023

Rugby Parabiago-CUS Torino 5-84

Domenica 15 ottobre 2023

Neapolis Campania Felix-Unione Rugby Capitolina 12-12

Rugby Colorno-CUS Milano 12-15

Benetton Rugby Treviso-Villorba Rugby 17-12

Ritorno

Domenica 15 ottobre 2023

CUS Torino-Rugby Parabiago 68-0

Domenica 29 ottobre 2023

Unione Rugby Capitolina-Neapolis Campania Felix 28-0

CUS Milano-Rugby Colorno 29-12

Villorba Rugby-Benetton Rugby Treviso 26-0

Semifinali

Andata

Domenica 17 marzo 2024

CUS Torino-Villorba Rugby 18-21

Unione Rugby Capitolina-CUS Milano 0-27

Ritorno

Domenica 7 aprile 2024

Villorba Rugby-CUS Torino

CUS Milano-Unione Rugby Capitolina

Trofeo Plate

Andata

Domenica 17 marzo 2024

Rugby Parabiago-Benetton Rugby Treviso 7-36

Ritorno

Domenica 7 aprile 2024

Benetton Rugby Treviso-Rugby Parabiago