Rugby: Benetton show! Battuto il Connacht ed è semifinale di Challenge Cup!

Si è appena conclusa, allo Stadio di Monigo, la sfida valevole per i quarti di finale della Challenge Cup di rugby. In campo il Benetton Treviso che ospitava gli irlandesi del Connacht. Un “derby” celtico tra due formazioni che si conoscono molto bene e i pronostici parlavano di grande equilibrio in campo. Vediamo come è andata.

Brutto avvio per il Benetton Treviso, che subito soffre il gioco irlandese e dopo due minuti va subito in meta il Connacht. Lo fa con Dave Heffernan e la trasformazione vale subito lo 0-7 per gli ospiti. Nota positiva per i veneti al 5’, quando Darragh Murray viene ammonito e Connacht in inferiorità per 10 minuti, anche se nello scontro ha la peggio Ignacio Mendy che deve lasciare il campo. E in superiorità arriva subito la marcatura di Gianmarco Lucchesi che firma il 7-7. Insiste il Benetton Treviso, soffre Connacht in inferiorità e al 12’ è Tommaso Menoncello, il miglior giocatore del Sei Nazioni 2024, ad andare oltre e veneti in vantaggio per 12-7.

È ora un monologo del Benetton Treviso, nonostante gli irlandesi siano tornati in 15, e se al 18’ manca un piazzato Umaga, al 19’ è Rhyno Smith ad andare oltre e biancoverdi che scappano sul 19-7. Continua a spingere la squadra di Marco Bortolami, la cui netta superiorità è evidente e si concretizza per la quarta volta al 26’ con Tomas Albornoz, che poi trasforma e Benetton che va sul 26-7. Prima dell’intervallo, però, arriva la risposta dei ragazzi di Galway che vanno nuovamente in meta con Dave Heffernan per il 26-14 con cui si va al riposo.

Grande equilibrio a inizio ripresa a Monigo e serve un’infrazione del Connacht per mandare Jacob Umaga sulla piazzola al 52’ e Benetton che riallunga sul 29-14. Irlandesi che non demordono, però, e al 56’ è Bundee Aki a sfondare, meta del Connacht e punteggio sul 29-19. All’ora di gioco, però, ancora una punizione per i biancoverdi e nuovamente Jacob Umaga sulla piazzola riallunga sul 32-19. E match che virtualmente si chiude al 65’, quando si concede il bis Tomas Albornoz e meta che fissa il punteggio sul 39-19. Non demorde il Connacht che al 69’ va oltre con Conor Oliver per il 39-24.