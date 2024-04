Rugby, Benetton sconfitto a Belfast dall’Ulster per 38-34 nel 15° turno dell’URC. Doppio bonus per i trevigiani

Al Kingspan Stadium di Belfast, in Irlanda del Nord, nel match valido per il 15° turno dello United Rugby Championship 2023-2024, i padroni di casa dell’Ulster superano il Benetton per 38-34 dopo il 21-8 della prima frazione. Sia i nordirlandesi che i trevigiani incamerano il bonus offensivo, ma la compagine veneta a tempo scaduto centra anche il bonus difensivo, tornando in Veneto con due punti.

Nel primo tempo il Benetton passa in vantaggio al 6′ con la meta non trasformata di Menoncello, ma i padroni di casa replicano al 16′ con la marcatura di Stewart trasformata da Cooney per il 7-5. Ospiti nuovamente in vantaggio al 25′ col piazzato di Umaga, ma l’Ulster ribalta il match negli ultimi minuti della prima frazione con le segnature al 33′ di Crothers ed al 40′ di Stockdale, mentre le conversioni di Cooney portano lo score sul 21-8 con cui si va al riposo.

Nella ripresa il Benetton accorcia al 46′ con la meta non trasformata di Umaga, ma al 49′ la segnatura di Addison consegna il punto di bonus offensivo ai nordirlandesi, e la seguente conversione di Cooney sigla il massimo vantaggio dell’Ulster sul 28-13. Al 56′ i trevigiani accorciano con la marcatura di Halafihi trasformata da Albornoz per il 28-20, poi al 62′ tornano sotto distanza di break con la meta di Nemer, che vale anche per gli ospiti il punto di bonus offensivo, con la trasformazione di Albornoz che porta lo score sul 28-27. I nordirlandesi allungano ancora al 67′ con la segnatura di Izuchukwu convertita da Cooney, che rispedisce a -8 il Benetton, poi blindano il risultato al 74′ col piazzato di Cooney per il 38-27, ma a tempo scaduto la meta di Albornoz, che poi trasforma, regala anche il punto di bonus difensivo ai veneti e fissa il punteggio sul definitivo 38-34.