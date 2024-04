Calcio femminile, la Roma è Campione d’Italia. L’Inter batte la Juventus nell’anticipo

La Roma è ancora Campione d’Italia di calcio femminile. La matematica certezza per le giallorosse è arrivata grazie alla sconfitta della Juventus nell’anticipo dellla ventitreesima giornata di campionato contro l’Inter. Le nerazzurre si sono imposte per 2-0 in casa delle piemontesi, regalando così il tricolore alla squadra della Capitale.

Il match si sblocca al diciannovesimo minuto con la rete di Elisa Polli, che sfrutta un errore in fase di costruzione da parte della Juventus. Bonfantini ruba palla a Nystrom e serve Polli, che incrocia il destro e trova il gol del vantaggio. Dopo qualche minuto di smarrimento la Juventus ha l’occasione del pareggio con Cristiana Girelli, ma l’azzurra non trova la porta di pochissimo.

Forse nel momento migliore della Juve, arriva il raddoppio nerazzurro. Haley Bugeja riesce a raccogliere un pallone dopo un cross sventato dalla difesa bianconera e fa partire un tiro che beffa Peyraud-Magnin. All’intervallo è 2-0 per l’Inter.

Nella ripresa la Juventus si butta in avanti alla ricerca del gol che può riaprire la sfida, ma non riesce mai a sfondare il muro dell’Inter. Le occasioni alle bianconere non mancano, ma il 2-0 rimane. Alla fine fa festa l’Inter, ma soprattutto la Roma che ora è certa dello Scudetto.