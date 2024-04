Beach volley, Viscovich/Dal Corso ai playoff per entrare negli ottavi dopo due battaglie a Xiamen

Primo scoglio superato (e non era affatto scontato) per la coppia italiana composta da Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich che hanno chiuso al terzo posto il girone e nella notte italiana affronteranno il secondo ostacolo del Challenge di >Xiamen in Cina, il playoff per entrare negli ottavi di finale contro i portoghesi Pedrosa/Campos in una sfida tra giovani leve del beach volley.

Gli azzurri hanno sfiorato il colpaccio già al primo turno contro i brasiliani Pedro Solberg/Guto che sono riusciti ad avere la meglio 2-1 dopo oltre un’ora di partita giocata ad altissimo livello dalle due coppie. Nel primo set il primo tentativo di fuga dei brasiliani (10-7) è stato rintuzzato dagli azzurri che hanno pareggiato a quota 10. Il secondo break, sul 16-13 è quello buono per i verde-oro che mantengono le distanze e vincono 21-18.

Nel secondo set coppie sempre molto vicine e mai con più di due punti di vantaggio sui rivali. Viscovich/Dal Corso annullano un match ball ai brasiliani sul 20-19, poi ne hanno addirittura sei a disposizione prima di annullare il secondo match pojnt e, al nono tentativo imporsi con il punteggio di 31-29. Carattere e grande freddezza per gli italiani che nel tie break vanno sotto 5-8, riescono ad avvicinarsi nel finale (11-13) ma si devono arrendere con il punteggio di 12-15.

Nella finale che valeva il terzo posto del girone gli azzurri hanno avuto la meglio 2-1 contro i francesi Aye/Aye al termine di un’altra grande battaglia. Nel primo set gli azzurri vanno sotto 13-16, pareggiano a quota 18, trascinano i rivali ai vantaggi ma al quarto tentativo alzano bandiera bianca: 23-21. Nel secondo parziale ancora punto a punto fino al primo break degli azzurri che frutta il 14-11 ma i francesi rispondono subito e si riportano in parità a quota 14. Si procede punto a punto fino al 18-18 e poi arriva il break di 3-0 che permette a Viscovich/Dal Corso di pareggiare (21-18).

Nel terzo set avvio travolgente degli azzurri che scattano avanti 7-3 ma la partita non è finita. Con un break di 0-4 Aye/Aye scavalcano la coppia italiana sul 9-10 ma nel finale Viscovich/Dal Corso si ritrovano, tornano avanti 11-10 e piazzano il break di 3-1 che permette loro di vincere 15-13. Alle 2.30 gli azzurri saranno in campo per i playoff contro la coppia portoghese Pedrosa/Campos che quest’anno non sono mai andati oltre il 19mo posto. Non ci sono precedenti fra le due coppie.

Da segnalare che l’intervento della FIVB ha sortito qualche effetto positivo sul torneo cinese. Sono state solo tre le rinunce a giocare la finale per infortunio (comportamento che potrebbe essere sanzionato) contro le 11 dell’ultimo torneo a Recife.

TORNEO MASCHILE

Semifinali gironi. Pool F: Hodges/Schubert (AUS)-Grimalt/Grimalt (CHI) 2-1 (21-19, 18-21, 19-17), Wu Jiaxin/Ha Likejiang (CHN)-Hoppe/Shaw (USA) 0-2 (9-21, 13-21). Pool E: Hörl/Horst (AUT)-Krattiger/Breer (SUI) 2-0 (26-24, 21-15), Schachter/Dearing (CAN)-Smith/Webber (USA) 0-2 (25-27, 21-23). Pool D: Nicolaidis/Carracher (AUS)-Stankevicius/Knasas (LTU) 0-2 (21-23, 13-21), Evans/Budinger (USA)-Krou/Gauthier-Rat (FRA) 0-2 (9-21, 18-21). Pool C: Mol/Berntsen (NOR)-Pristauz/Seidl (AUT) 2-0 (21-14, 21-11), Crabb/Brunner (USA)-Pedrosa/Campos (POR) 2-1 (18-21, 21-18, 15-13). Pool B: Bello/Bello (ENG)-Aravena/Droguett (CHI) 2-0 (21-13, 21-18), Pfretzschner/Winter (GER)-Bedritis/Rinkevics (LAT) 2-0 (21-18, 21-15). Pool A: Pedro Solberg/Guto (BRA)-Dal Corso/Viscovich (ITA) 2-1 (21-18, 29-31, 15-12), Diaz/Alayo (CUB)-Aye/Aye (FRA) 2-1 (21-16, 16-21, 15-10)

Finali primo posto gironi: Hodges/Schubert (AUS)-Hoppe/Shaw (USA) 2-0 (21-17, 21-16), Hörl/Horst (AUT)-Smith/Webber (USA) 2-0 (21-19, 21-17), Stankevicius/Knasas (LTU)-Krou/Gauthier-Rat (FRA) 0-2 (0-21, 0-21), Mol/Berntsen (NOR)-Crabb/Brunner (USA) 2-0 (21-0, 21-0), Bello/Bello (ENG)-Pfretzschner/Winter (GER) 0-2 (22-24, 19-21), Pedro Solberg/Guto (BRA)-Diaz/Alayo (CUB) 0-2 (0-21, 0-21)

Finali terzo posto gironi: Grimalt/Grimalt (CHI)-Wu Jiaxin/Ha Likejiang (CHN) 2-0 (21-15, 21-11), Krattiger/Breer (SUI)-Schachter/Dearing (CAN) 2-0 (21-12, 21-17), Nicolaidis/Carracher (AUS)-Evans/Budinger (USA) 1-2 (21-18, 11-21, 12-15), Pristauz/Seidl (AUT)-Pedrosa/Campos (POR) 1-2 (17-21, 21-16, 17-19), Aravena/Droguett (CHI)-Bedritis/Rinkevics (LAT) 0-2 (14-21, 20-22), Dal Corso/Viscovich (ITA)-Aye/Aye (FRA) 2-1 (21-23, 18-21, 13-15)

Playoff: Dal Corso/Viscovich (ITA)-Pedrosa/Campos (POR), Bedritis/Rinkevics (LAT)-Evans/Budinger (USA)

Ottavi di finale: Draw-Diaz/Alayo (CUB), Pedro Solberg/Guto (BRA)-Stankevicius/Knasas (LTU), Hodges/Schubert (AUS)-Crabb/Brunner (USA), Krou/Gauthier-Rat (FRA)-Krattiger/Breer (SUI), Grimalt /Grimalt (CHI)-Hörl/Horst (AUT), Bello/Bello (ENG)-Mol/Berntsen (NOR), Hoppe/Shaw (USA)-Smith/Webber (USA), Pfretzschner/Winter (GER)-Draw

TORNEO FEMMINILE

Semifinali gironi. Pool F: Liliana/Paula (ESP)-Fejes/Milutinovic (AUS) 2-0 (21-12, 21-15), Wang/Dong (CHN)-Plesiutschnig/Schützenhöfer (AUT) 2-0 (21-18, 21-16). Pool E: Raupelyte/Paulikiene (LTU)-Akiko/Ishii (JPN) 2-1 (18-21, 21-14, 15-12), Esmée/Zoé (SUI)-Gruszczynska/Ola (POL) 2-1 (21-11, 15-21, 15-10). Pool D: Vergé-Dépré/Mäder (SUI)-Vieira/Chamereau (FRA) 2-1 (21-12, 21-23, 15-12), Pavan/McBain (CAN)-Chacon/Whalen (USA) 2-1 (19-21, 23-21, 15-9). Pool C: Álvarez/Moreno (ESP)-Helland-Hansen/Olimstad (NOR) 2-0 (21-14, 21-14), Bansley/Bukovec (CAN)-Polley/Zeimann (NZL) 2-0 (25-23, 21-14). Pool B: Klinger/Klinger (AUT)-Placette/Richard (FRA) 0-2 (17-21, 17-21), Ittlinger/Borger (GER)-Sude/Kunst (GER) 2-0 (22-20, 21-18). Pool A: Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (THA)-Ahtiainen/Lahti (FIN) 2-0 (21-19, 21-17), Ludwig/Lippmann (GER)-Harward/DeBerg (USA) 1-2 (22-20, 18-21, 12-15).

Finali primo posto gironi: Liliana/Paula (ESP)-Wang/Dong (CHN) 2-0 (21-19, 21-14), Raupelyte/Paulikiene (LTU)-Esmée/Zoé (SUI) 0-2 (19-21, 15-21), Vergé-Dépré/Mäder (SUI)-Pavan/McBain (CAN) 2-0 (21-19, 21-19), Álvarez/Moreno (ESP)-Bansley/Bukovec (CAN) 1-2 (21-18, 14-21, 12-15), Placette/Richard (FRA)-Ittlinger/Borger (GER) 1-2 (21-18, 16-21, 13-15), Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (THA)-Harward/DeBerg (USA) 1-2 (21-15, 12-21, 10-15)

Finali terzo posto gironi: Fejes/Milutinovic (AUS)-Plesiutschnig/Schützenhöfer (AUT) 2-0 (21-14, 21-17), Akiko/Ishii (JPN)-Gruszczynska/Ola (POL) 1-2 (19-21, 24-22, 17-19) Vieira/Chamereau (FRA)-Chacon/Whalen (USA) 2-0 (21-19, 21-9), Helland-Hansen/Olimstad (NOR)-Polley/Zeimann (NZL) 1-2 (14-21, 22-20, 13-15), Klinger/Klinger (AUT)-Sude/Kunst (GER) 2-0 (21-15, 21-15), Ahtiainen/Lahti (FIN)-Ludwig/Lippmann (GER) 0-2 (25-27, 19-21)

Playoff: Fejes/Milutinovic (AUS)-Gruszczynska/Ola (POL), Klinger/Klinger (AUT)-Polley/Zeimann (NZL)

Ottavi di finale: Draw-Harward/DeBerg (USA), Álvarez M/Moreno (ESP)-Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (THA), Vergé-Dépré/Mäder (SUI)-Wang/Dong (CHN), Esmée/Zoé (SUI)-Ludwig/Lippmann (GER), Vieira/Chamereau (FRA)-Liliana/Paula (ESP), Raupelyte/Paulikiene (LTU)-Bansley/Bukovec (CAN), Placette/Richard (FRA)-Pavan/McBain (CAN), Ittlinger/Borger (GER)-Draw