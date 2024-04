Rugby, Benetton-Lions 27-17 negli ottavi di Challenge Cup. I trevigiani approdano ai quarti nonostante una lunga inferiorità numerica

Il Benetton batte i Lions sudafricani per 27-17 negli ottavi di finale della Challenge Cup 2023-2024 di rugby ed approda ai quarti di finale, dove godrà del vantaggio del fattore campo contro la vincente del match tra i francesi del Pau e gli irlandesi del Connacht, in programma domani.

Nel primo tempo gli ospiti si portano in vantaggio al 3′ con la meta di Visagie trasformata da Hendrikse, ma subito i trevigiani riequilibrano la situazione al 9′ con la marcatura di Gallo convertita da Umaga. Il sorpasso del Benetton arriva al 27′ con il drop di Smith, poi al 33′ la meta di Ratave, trasformata da Umaga, porta i padroni di casa oltre distanza di break. Al 37′ i Lions accorciano col piazzato Hendrikse, che fissa lo score sul 17-10, punteggio con cui si va al riposo.

Nella ripresa al 44′ arriva il rosso per Nicotera, che lascia il Benetton in 14 contro 15 per il resto dell’incontro, e subito i Lions ne approfittano, trovando il 17-17 al 46′ con Hendrikse, che prima va in meta e poi trasforma per il pareggio. Reazione d’orgoglio del Benetton: nuovo vantaggio al 51′ grazie alla meta di Bernasconi, ancora una volta convertita da Umaga, poi al 63′ il piazzato di Albornoz riporta i trevigiani ancora una volta oltre il break. Al 67′ arriva anche il cartellino giallo per Fekitoa, ma il Benetton resiste per dieci minuti in 13 contro 15 e porta a casa il successo per 27-17.

TABELLINO

Stadio di Monigo (Treviso, Italia) – Ottavi di finale Challenge Cup 2023-2024

Benetton Rugby-Emirates Lions 27-17

Marcature: 3′ meta Visagie tr. Hendrikse, 9′ meta Gallo tr. Umaga, 27′ drop Smith, 33′ meta Ratave tr. Umaga. 37′ p. Hendrikse; 46′ meta Hendrikse tr. Hendrikse, 51′ meta Bernasconi tr. Umaga, 63′ p. Albornoz.

Benetton Rugby: 15 Rhyno Smith, 14 Tommaso Menoncello, 13 Malakai Fekitoa (77′ Andy Uren), 12 Ignacio Brex, 11 Onisi Ratave, 10 Jacob Umaga (57′ Tomas Albornoz), 9 Alessandro Garbisi; 8 Toa Halafihi (50′ Bautista Bernasconi), 7 Sebastian Negri (45′ Lorenzo Cannone), 6 Alessandro Izekor, 5 Eli Snyman (C) (64′ Federico Ruzza), 4 Niccolò Cannone, 3 Simone Ferrari (45′ Giosué Zilocchi), 2 Giacomo Nicotera, 1 Thomas Gallo (45′ Mirco Spagnolo). A disposizione: 20 Henry Time-Stowers. Head Coach: Marco Bortolami.

Emirates Lions: 15 Andries Coetzee, 14 Stean Pienaar, 13 Erich Cronjé (73′ Manny Rass), 12 Zander Du Plessis, 11 Rabz Maxwane, 10 Jordan Hendrikse 9 Morné van den Berg (72′ Nico Steyn); 8 Hanru Sirgel, 7 Emmanuel Tshituka, 6 Jc Pretorius (67′ Francke Horn), 5 Darrien Landsberg (66′ Ruan Delport), 4 Willem Alberts, 3 Beertjie van Vuuren (66′ Ruan Smith), 2 Jaco Visagie (C) (74′ Morne Brandon), 1 Morgan Naude (56′ Ruan Dreyer). A disposizione: 20 Izan Esterhuizen. Head Coach: Ivan Van Rooyen.

Note: cartellino rosso a Nicotera al 44′ (Ben), cartellino giallo al 67′ a Fekitoa (Ben). Trasformazioni: Benetton Rugby 3/3 (Umaga 3/3); Lions 2/2 (Hendrikse 2/2). Punizioni: Benetton Rugby 1/1 (Albornoz 1/1); Lions 1/3 (Hendrikse 1/3). Player of the match: Ignacio Brex (Ben).