Rugby a 7, SVNS Hong Kong 2024: nel torneo maschile vittoria della Nuova Zelanda

Si è disputata questo weekend la tappa di Hong Kong delle SVNS, il torneo mondiale di rugby a sette. In campo sono scese sia le nazionali femminili sia quelle maschili, in uno degli appuntamenti più affascinanti e storici del rugby olimpico. Ecco come è andato il torneo maschile.

Nella fase a gironi dominio di Nuova Zelanda e Sudafrica, che hanno chiuso i rispettivi gironi a punteggio pieno, mentre nella pool A chiude al primo posto la Francia, con 2 vittorie e 1 sconfitta. Alle loro spalle si sono qualificate ai quarti di finale Australia, USA e Irlanda, mentre le due ripescate come migliori terze sono state Spagna e Fiji. Eliminata a sorpresa la dominatrice della stagione, l’Argentina, che chiude nel suo girone con una sola vittoria.

I quarti di finale, hanno visto due delle vincitrici della fase a gironi continuare il proprio percorso, con gli All Blacks 7s che ottengono il quarto successo consecutivo battendo 19-12 le Fiji, mentre la Francia si impone 24-10 sulla Spagna. Cade, invece, il Sudafrica, a conferma di una stagione difficile per i Blitzbokke, che cede 15-0 contro l’Australia. Nell’ultimo quarto, infine, vittoria dell’Irlanda che si impone sugli USA per 24-19.

Le semifinali, dunque, hanno visto gli accoppiamenti Irlanda-Francia e Australia-Nuova Zelanda. Nella prima semifinale la Francia ferma la corsa dell’Irlanda con un netto 26-10, mentre nella seconda sfida – proprio come successo nel torneo femminile – a fare festa sono gli All Blacks 7s, che battono l’Australia con un rotondo 26-7.

La finale, dunque, è Nuova Zelanda-Francia. Un match che fin da subito è guidato dall’equilibrio, con le due formazioni che faticano a trovare break vincenti e le difese che dominano. Così, evento abbastanza raro nel Seven, il primo tempo si chiude fermo sullo 0-0, con nessuna delle due squadra capace di trovare il colpo vincente. Non cambia la musica a inizio ripresa e bisogna aspettare il 13’ perché gli All Blacks 7s sblocchino il match con la meta di Scott Curry. Per i transalpini è un colpo da ko, perché un minuto dopo raddoppia la Nuova Zelanda con Cody Vai. Accorcia allo scadere la Francia con Varian Pasquet, ma non basta. Vince, così, la Nuova Zelanda che si impone 10-7.