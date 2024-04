Quando torna in campo Sinner? Il calendario dei prossimi tornei: Madrid e Roma prima del Roland Garros

Il forfait di Carlos Alcaraz a Barcellona ha reso praticamente identiche le scelte dei primi quattro giocatori del ranking ATP per la parte di stagione sulla terra rossa fino al Roland Garros: al netto di future rinunce, infatti, Jannik Sinner, lo spagnolo appena citato, il serbo Novak Djokovic ed il russo Daniil Medvedev saranno tutti presenti ai Masters 1000 di Madrid e Roma prima di giocare il secondo torneo stagionale dello Slam.

Jannik Sinner lo scorso anno non fu presente a Madrid (ma giocò a Barcellona, torneo saltato quest’anno) e non avrà dunque punti da difendere: in Spagna si giocherà in altura, a 655 metri slm, dal 24 aprile al 5 maggio, e l’azzurro potrà incrementare il proprio margine su Alcaraz, vittorioso lo scorso anno, che scarterà 1000 punti. Anche Djokovic saltò Madrid lo scorso anno, dunque ripartirà in Spagna con 1330 punti su Sinner nel ranking ATP.

Dopo Madrid sarà la volta di un altro Masters 1000 sulla terra battuta, quello di Roma: agli Internazionali d’Italia, in programma dall’8 al 19 maggio, Sinner vorrà ben figurare in casa e magari migliorare gli ottavi raggiunti lo scorso anno. Djokovic nel 2023 si fermò ai quarti, Alcaraz uscì addirittura ai sedicesimi, infine Medvedev perderà i 1000 punti del successo dello scorso anno al Foro Italico.

Difficile che qualcuno dei primi quattro possa giocare nella settimana che intercorre tra Roma ed il Roland Garros: sono previsti due tornei di categoria ATP 250 a Ginevra (Svizzera) e Lione (Francia), ma il mirino sarà già puntato a quel punto su Parigi, per il secondo torneo stagionale dello Slam, previsto da domenica 26 maggio a domenica 9 giugno, che si giocherà sugli stessi campi che a fine luglio assegneranno i titoli olimpici.

Al Roland Garros, inoltre, potrebbe essere rimesso in gioco il numero 1 ATP: Djokovic vinse lo scorso anno e scarterà 2000 punti, mentre Sinner uscì ai trentaduesimi e ne perderà solo 45. Potrebbero essere irrimediabilmente staccati in quel momento sia Carlos Alcaraz, che a Parigi comunque dovrà difendere la semifinale dello scorso anno (720 punti), sia Daniil Medvedev, il quale però nel 2023 uscì all’esordio e perderà solo 10 punti.