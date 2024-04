Orario Passaro-Molleker oggi in tv, ATP Monaco 2024: programma, canale, streaming

Dopo aver superato le qualificazioni, Francesco Passaro si prepara oggi ad affrontare il suo match di primo turno nel torneo ATP 250 di Monaco di Baviera. Al tennista di Perugia non è andata male con il sorteggio, perchè sicuramente ha l’occasione di accedere al secondo turno, visto che affronterà la wild card tedesca Rudolf Molleker, numero 182 della classifica mondiale.

Passaro è stato bravissimo a superare le qualificazioni, battendo prima il tedesco Kelm e poi Andrea Pellegrini nel derby azzurro. In questa stagione Passaro ha giocato solo una partita in un tabellone principale ATP, venendo sconfitto all’esordio nel torneo di Santiago dallo spagnolo Pedro Martinez.

Nel 2024 Molleker ha già affrontato tre tennisti italiani e ha sempre perso. Prima con Stefano Napolitano nelle qualificazioni dell’Australian Open, al Challenger di Girona con Pellegrino e poi nelle qualificazioni a Marrakech contro Matteo Gigante.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario di Francesco Passaro-Rudolf Molleker, match valevole per il primo turno dell’ATP di Monaco. L’incontro sarà trasmesso in diretta TV da Sky Sport Tennis. In streaming su SkyGo e Now TV.

CALENDARIO PASSARO-MOLLEKER ATP MONACO 2024

Lunedì 15 Aprile – Center Court

Quarto Match: Francesco Passaro-Rudolf Molleker (Diretta tv su Sky Sport Tennis)

In precedenza dalle ore 11.00

Kopriva-Draper

Moro Canas-Thiem

Rehberg-Michelsen

PROGRAMMA PASSARO-MOLLEKER ATP MONACO 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis

Diretta streaming: SkyGo, Now TV, Tennis TV