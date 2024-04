Corsa al n.1 tra Djokovic, Sinner e Alcaraz: i punti da difendere da Barcellona a Parigi

Jannik Sinner e Novak Djokovic sono stati eliminati in semifinale nel torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo, e quindi si è cristallizzata la situazione nel ranking ATP, il cui aggiornamento ufficiale verrà rilasciato domani, lunedì 15 aprile.

Sinner nel torneo monegasco ha bissato il risultato raggiunto lo scorso anno, ma con la nuova assegnazione dei punti, ne ha guadagnati 40 in più rispetto al 2023. L’azzurro, che lunedì scorso era a quota 8710, domani si troverà dunque a quota 8750, e confermerà la seconda posizione, portandosi a +105 su Carlos Alcaraz.

Lo spagnolo, inoltre, perderà i 500 punti della vittoria dello scorso anno a Barcellona, dove oggi ha dato forfait, e dovrà poi difendere i 1000 punti del successo di Madrid 2023: Alcaraz, dunque, anche trionfando nuovamente nel torneo in altura, potrà solo tornare a quota 8145.

Sinner, nella peggior delle ipotesi, anche se dovesse saltare Madrid, scenderebbe a quota 8660. L’azzurro, infatti, perderà i 90 punti di Barcellona 2023, torneo a cui non prenderà parte quest’anno, mentre dovrebbe giocare a Madrid, torneo saltato lo scorso anno.

Anche se l’azzurro dovesse saltare Madrid, però, arriverebbe comunque da testa di serie numero 2 a Roma, difendendo con ben 515 punti di margine il numero 2 ATP (qualora Carlos Alcaraz dovesse poi vincere a Madrid).

A meno che Sinner non riesca in un improbabile sorpasso già a Roma, bisogna guardare a Parigi per il numero 1 ATP: Djokovic col penultimo turno a Montecarlo è salito a quota 10035, portando a 1285 punti il margine su Sinner (erano 1015 lunedì scorso).

Il serbo perderà a breve i 45 punti di Banja Luka 2023 ed i 180 di Roma 2023, per un totale di 225 lunghezze. L’azzurro, invece, perderà 225 punti tra Barcellona, Roma e Roland Garros, mentre Djokovic a Parigi dovrà salutare i 2000 della vittoria dello scorso anno.

Con la distanza attuale tra i due, considerando gli scarti, qualora il serbo e l’italiano dovessero ottenere gli stessi punti tra Madrid e Roma, Sinner ripartirebbe davanti a Djokovic all’inizio dello Slam transalpino per 715 punti.

PUNTI DA DIFENDERE FINO AL ROLAND GARROS

NOVAK DJOKOVIC

22.04.2024 ATP Tour 250 Banja Luka QF 45

06.05.2024 ATP Tour Masters 1000 Madrid – 0

20.05.2024 ATP Tour Masters 1000 Roma QF 180

10.06.2024 Grand Slam French Open W 2000

Totale punti da difendere fino alla fine del Roland Garros: 2225

JANNIK SINNER

22.04.2024 ATP Tour 500 Barcellona QF 90

06.05.2024 ATP Tour Masters 1000 Madrid – 0

20.05.2024 ATP Tour Masters 1000 Roma R16 90

10.06.2024 Grand Slam French Open R64 45

Totale punti da difendere fino alla fine del Roland Garros: 225

CARLOS ALCARAZ

22.04.2024 ATP Tour 500 Barcellona W 500

06.05.2024 ATP Tour Masters 1000 Madrid W 1000

20.05.2024 ATP Tour Masters 1000 Roma R32 45

10.06.2024 Grand Slam French Open SF 720

Totale punti da difendere fino alla fine del Roland Garros: 2265

DANIIL MEDVEDEV

06.05.2024 ATP Tour Masters 1000 Madrid R16 90

20.05.2024 ATP Tour Masters 1000 Roma W 1000

10.06.2024 Grand Slam French Open R128 10

Totale punti da difendere fino alla fine del Roland Garros: 1100

RANKING ATP UFFICIALE 15 APRILE

1 Novak Djokovic 10035

2 Jannik Sinner 8750

3 Carlos Alcaraz 8645

4 Daniil Medvedev 7085

RANKING VIRTUALE SENZA GLI SCARTI FINO AL ROLAND GARROS

1 Jannik Sinner 8750 – 225 = 8525

2 Novak Djokovic 10035 – 2225 = 7810

3 Carlos Alcaraz 8645 – 2265 = 6380

4 Daniil Medvedev 7085 – 1100 = 5985