Quando inizia l’ATP di Montecarlo 2024? Date, programma, orari, tv. Il format è quello ‘antico’

Da sabato 6 a domenica 14 aprile si disputerà il Rolex Monte-Carlo Masters 2024 di tennis, l’unico torneo di categoria ATP Masters 1000 non obbligatorio del calendario. Anche per questo motivo, il tabellone sarà a 56 in singolare, con 8 bye al primo turno, ed a 28 in doppio, con 4 bye all’esordio.

Le qualificazioni si terranno tra sabato 6 e domenica 7, mentre il primo turno sarà spalmato su tre giornate, dal 7 al 9. Il secondo turno, nel quale entreranno in gioco le prime 8 teste di serie, si giocherà tra 9 e 10, mentre gli ottavi sono programmati tra 10 ed 11. Venerdì 12 i quarti, sabato 13 le semifinali e domenica 14 le finali.

La diretta tv del torneo ATP Masters 1000 Montecarlo 2024 di tennis sarà affidata a Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e Sky Sport Max, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, Now e Tennis TV, infine per quanto riguarda la diretta live testuale, questa sarà disponibile su OA Sport per i tennisti italiani impegnati.

PROGRAMMA ATP MASTERS 1000 MONTECARLO 2024

Sabato 6 Aprile – Primo turno qualificazioni

Dalle ore 11.00

Domenica 7 Aprile – Secondo turno qualificazioni e primo turno

Dalle ore 11.00

Lunedì 8 Aprile – Primo turno

Dalle ore 11.00

Martedì 9 Aprile – Primo e secondo turno

Dalle ore 11.00

Mercoledì 10 Aprile – Secondo e terzo turno

Dalle ore 11.00

Giovedì 11 Aprile – Terzo turno

Dalle ore 11.00

Venerdì 12 Aprile – Quarti di finale

Dalle ore 11.00

Sabato 13 Aprile – Semifinali

Primo doppio: dalle ore 11.00

Primo singolare: non prima delle ore 13.30

Secondo singolare: non prima delle ore 15.30

Secondo doppio: a seguire

Domenica 14 Aprile – Finali

Finale di doppio: dalle ore 12.00

Finale di singolare: non prima delle ore 15.00

