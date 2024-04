Musetti ora rischia di non essere testa di serie al Roland Garros: i punti in scadenza prima di Parigi

L’eliminazione di Lorenzo Musetti al secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Madrid potrebbe costare molto cara all’azzurro, che lunedì 6 maggio scarterà i 25 punti dell’ATP di Marsiglia, che diventerà il 20° torneo del tennista italiano, ed incamererà i 10 per la partecipazione in Spagna, perdendone dunque nel complesso 15.

Per Musetti, che scenderà a quota 1340, lo status di testa di serie per il torneo di Roma non dovrebbe essere in pericolo, dato che l’azzurro è virtualmente 27° nella classifica ATP e dovrebbe essere scavalcato da ben 6 tennisti per uscire dal novero dei primi 32 della manifestazione capitolina.

A Roma, però, Musetti dovrà difendere i 90 punti ottenuti per gli ottavi di finale lo scorso anno, ed un’ulteriore uscita di scena all’esordio, dunque, potrebbe fargli perdere 80 punti netti in vista del Roland Garros: le teste di serie del secondo Slam stagionale verranno infatti decise alla luce del ranking dopo il torneo romano.