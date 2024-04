ATP Madrid, Jannik Sinner sfida Casper Ruud in allenamento: cura dei dettagli in vista dell’esordio

Jannik Sinner farà domani il suo esordio nel Masters1000 di Madrid. L’altoatesino è al via da testa di serie n.1 in questo torneo, vista la defezione del serbo Novak Djokovic, e si sta avvicinando all’esordio contro Lorenzo Sonego, curando ogni minimo dettaglio. Come ha detto lui stesso in avvicinamento a questo torneo, la condizione non è scintillante.

Sinner, infatti, ha lavorato molto in palestra nella settimana a precedere il torneo nella capitale spagnola e anche in questi giorni spagnoli si dedica al lavoro atletico proprio nella consapevolezza che le priorità saranno dopo il 1000 alla Caja Magica. Certo, questo non vuol dire giocare per perdere o voler fare la vittima sacrificale. Di conseguenza, si è notato quanto Jannik voglia comprendere certe situazioni tipiche della terra rossa, per adattarle al suo tennis.

Non è la superficie prediletta e per questa ragione ieri contro l’australiano Jordan Thompson e oggi contro il norvegese Casper Ruud in allenamento, lo si è visto tentare variazioni tipiche della terra, come palle corte e anche discese a rete per concludere dei punti ben costruiti dalla sua grande capacità da colpitore da fondo.

Grande curiosità specialmente rispetto all’incrocio odierno con Ruud, reduce dal successo nell’ATP500 di Barcellona e finalista a Montecarlo. Secondo le previsioni in tabellone, vi potrebbe essere l’eventualità che lo scandinavo e l’italiano si possano incontrare nei quarti di finale a Madrid. Un antipasto prima di fare sul serio? Lo scopriremo.

Jannik Sinner is playing a practice set with Casper Ruud. And looking very good I must say… pic.twitter.com/Dhg9dGZI4w — José Morgado (@josemorgado) April 26, 2024