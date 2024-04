Giornata ricca d’azzurro tra uomini e donne a Madrid. Debutta Alcaraz

Venerdì di secondi turni in quel di Madrid, dove hanno contemporaneamente luogo il Masters 1000 in quota ATP e il WTA 1000. A giocarsi le loro chance sono in particolare quattro azzurri e diversi big, come andremo a vedere a breve.

In particolare, in campo maschile, ci sarà il debutto di Lorenzo Musetti, atteso di prima mattina dal brasiliano Thiago Seyboth Wild. Per il toscano è l’occasione di mettere insieme punti importanti, dal momento che la stagione sul rosso è quella che “pesa” di più sul suo conto, mentre del brasiliano va detto che va molto a corrente alternata. All’atto pratico, dipende tutto da come si presenteranno in campo entrambi per buona misura.

Più avanti nella giornata, sarà la volta di Luciano Darderi: per lui sfida molto complessa contro Taylor Fritz, con l’americano che proprio in tempi recentissimi ha dimostrato di essere in una fase nuova sul rosso. Questa superficie, da sempre a lui avversa, in questo 2024 sta invece regalandogli parecchie soddisfazioni. Resta da capire se la continuità lo accompagnerà a Madrid. Certo è che Darderi ha fatto buona mostra di sé contro Gael Monfils.

Tra le donne, aprirà il programma sul campo centrale, intitolato a Manolo Santana, Lucia Bronzetti. Il suo problema è che dall’altra parte della rete c’è Elena Rybakina, e senz’altro la kazaka al momento pare di un livello differente, anche su quel rosso che storicamente non la vede esprimersi al meglio. Sarà però un buon banco di prova per capire a che punto è la sua evoluzione.

C’è poi il debutto di Jasmine Paolini. La numero 1 azzurra non potrà certamente rilassarsi, perché la classifica dell’andorrana Victoria Jimenez Kasintseva, classe 2005 che già era in odor di esplosione un anno fa, mente in maniera solare. Si tratta di una personalità tennistica cui fare particolare attenzione, e senz’altro la toscana lo sa. Ma, alla fine dei conti, meglio i debutti non morbidi.

Arrivano anche i debutti di altri big, dopo quelli visti ieri: in particolare, sarà Carlos Alcaraz a ritornare in scena dopo i due successi del 2022 e 2023 e i tantissimi dubbi legati al suo stato di forma e al fatto che non vede il campo dal Sunshine Double a livello agonistico. In campo maschile, però, il match più interessante potrebbe essere Coric-Zverev; debutta anche la campionessa del torneo femminile, Aryna Sabalenka. La bielorussa è opposta alla polacca Magda Linette.