Quando gioca Sinner a Madrid: data, possibile avversario, dove vederlo in tv

Jannik Sinner è il numero 1 del seeding del torneo di singolare dell’ATP Masters 1000 di Madrid, e per questo motivo usufruirà di un bye al primo turno: l’azzurro, inserito nella parte alta del main draw, farà dunque il proprio esordio venerdì 26, dato che la parte bassa del tabellone dovrebbe giocare sabato 27 per dare a Carlos Alcaraz il maggior tempo possibile per recuperare dal problema all’avambraccio destro.

Il tennista italiano attende di conoscere il nome del proprio avversario, che uscirà dal match del primo turno tra l’altro azzurro Lorenzo Sonego ed un qualificato: questo incontro dovrebbe disputarsi domani, mercoledì 24. Possibile, dunque, un derby italiano al secondo turno.

La diretta tv della terza giornata del torneo ATP Masters 1000 Madrid 2024 di tennis sarà affidata a Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, Now e Tennis TV, infine per quanto riguarda la diretta live testuale del match di Jannik Sinner, questa sarà disponibile su OA Sport.

QUANDO GIOCA JANNIK SINNER A MADRID

Venerdì 26 aprile

Campo ed orario da definire

Jannik Sinner (Italia, 1) c. vincente Lorenzo Sonego (Italia) – Qualificato

