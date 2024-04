ATP Madrid 2024: Giulio Zeppieri eliminato da Bagnis nel turno decisivo

Resteranno sei gli italiani nel tabellone principale del Masters 1000 di Madrid. Purtroppo Giulio Zeppieri è stato sconfitto nel turno decisivo delle qualificazioni del torneo spagnolo. Il tennista romano si è arreso all’argentino Facundo Bagnis, numero 136 del mondo, in due set con il punteggio di 6-4 6-4 dopo poco meno di un’ora e mezza di gioco.

Bagnis è stato praticamente perfetto nei propri turni di servizio, dove non ha concesso nemmeno una palla break all’avversario. L’argentino ha conquistato il 78% dei punti con la prima ed il 71% con la seconda. Sono 17 i vincenti di Bagnis contro i 16 di Zeppieri, che ha invece commesso 10 errori non forzati contro i 4 del sudamericano.

Zeppieri deve subito affrontare una palla break in apertura di match, ma riesce ad annullarla. Purtroppo l’azzurro ne concede altre due nel terzo game e questa volta Bagnis riesce a strappare il servizio al romano. L’argentino non concede occasioni a Zeppieri per rientrare nel match, tenendo abbastanza agevolmente i propri turni di battuta e chiudendo il primo set per 6-4.

In avvio di secondo set si segue l’andamento dei turni di servizio. Nel quinto gioco Zeppieri riesce ad annullare una palla break, mentre nel settimo l’argentino strappa la battuta all’azzurro e si porta sul 4-3. L’azzurro cancella un match point nel nono gioco, ma nel game successivo Bagnis se ne procura altri due non consecutivi ed il secondo è quello decisivo per l’argentino, che chiude ancora 6-4 e si qualifica per il tabellone principale.