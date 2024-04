WTA Roma 2024, definite le wild-card: le 10 italiane a cui sono state assegnate tra tabellone e qualificazioni

Contestualmente a quanto avvenuto per i tabelloni maschili, questa mattina sono state svelate, con una nota stampa diramata attraverso il sito ufficiale degli Internazionali d’Italia 2024 di tennis, anche le wild card del torneo WTA 1000 capitolino.

A differenza degli uomini, per le donne nel tabellone principale sono riservati 6 inviti, assegnati a Martina Trevisan (numero 76 WTA), Sara Errani (100), Lucrezia Stefanini (159), Giorgia Pedone (276), Nuria Brancaccio (292) e Matilde Paoletti (642).

Anche nel tabellone cadetto c’è un invito in più per le donne rispetto a quelli assegnati agli uomini: per le qualificazioni le quattro wild card vanno a Silvia Ambrosio (291), Lisa Pigato (337), Sofia Rocchetti (427) e Jennifer Ruggeri (435).

LE WILD CARD PER IL WTA 1000 DI ROMA 2024