Quando gioca Benetton Treviso la semifinale della Challenge Cup? Programma, orario, tv, streaming contro Gloucester

Il Benetton Treviso continua a sognare nella Challenge Cup 2024 di rugby, la seconda competizione europea per importanza. La compagine veneta ha infatti sconfitto il Connacht e si è qualificata alle semifinali, dove affronterà il Gloucester. Si preannuncia una durissima trasferta in Inghilterra per i ragazzi dell’head coach Marco Bortolami.

Michele Lamaro e compagni non vogliono fermarsi sul più bello e cercheranno il grande colpaccio sul campo di una delle formazioni più quotate del panorama continentale, già capace di alzare al cielo questo trofeo nel 2006 e nel 2015. L’appuntamento è per sabato 4 maggio alle ore 16.00, quando verrà messa in palio la qualificazione all’atto conclusivo da disputare contro la vincente di Hollywoodbets Sharks-Clermont Auvergne.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Gloucester-Benetton Treviso, semifinale della Challenge Cup di rugby. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su EPCR Tv.

CALENDARIO GLOUSTER-BENETTON TREVISO, SEMIFINALE CHALLENGE CUP

Sabato 4 maggio

Ore 16.00 Gloucester Rugby vs Benetton Treviso – Diretta streaming su EPCR Tv

PROGRAMMA GLOUCESTER-BENETTON: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: EPCR Tv.