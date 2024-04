Preolimpico lotta Baku 2024 oggi: orari 6 aprile, dove vederlo in tv, streaming, italiane in gara

Dopo una prima giornata di gare avara di soddisfazioni per l’Italia, prosegue il torneo europeo di qualificazione olimpica della lotta, in corso a Baku, in Azerbaigian: saranno oggi in palio 2 pass per Parigi 2024 in ciascuna delle 6 categorie della femminile. Qualificazioni dalle 08.30 italiane e semifinali per il pass olimpico dalle 16.00 italiane.

L’Italia sarà rappresentata in tutte le sei categorie di peso della lotta femminile: saranno in gara Emanuela Liuzzi (50 kg), Maria Ferone (53 kg), Aurora Russo (57 kg), Elena Esposito (62 kg), Dalma Caneva (68 kg) ed Enrica Rinaldi (76 kg).

Di seguito il programma odierno del torneo europeo di qualificazione olimpica con l’indicazione degli orari italiani delle gare. La manifestazione non avrà copertura televisiva in diretta, ma sarà trasmessa in diretta streaming in abbonamento su UWW+.

CALENDARIO PREOLIMPICO EUROPEO LOTTA BAKU 2024

Sabato 6 aprile

08.30-11.30 Qualificazioni lotta femminile 50-53-57-62-68-76 kg

16.00-18.30 Semifinali pass olimpico lotta femminile 50-53-57-62-68-76 kg

ITALIANE IN GARA OGGI

Emanuela Liuzzi (50 kg), Maria Ferone (53 kg), Aurora Russo (57 kg), Elena Esposito (62 kg), Dalma Caneva (68 kg) ed Enrica Rinaldi (76 kg).

PROGRAMMA PREOLIMPICO EUROPEO LOTTA BAKU 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: in abbonamento su UWW+.