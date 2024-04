Arnaldi-Trungelliti oggi in tv, orario ATP Barcellona 2024: programma, ordine di gioco, streaming

Oggi, giovedì 18 aprile, Matteo Arnaldi tornerà nuovamente in scena nell’ATP500 di Barcellona. Dopo aver sconfitto nel secondo turno con grande fatica l’argentino Sebastian Baez, dovendo cancellare quattro match-point, il ligure giocherà contro un altro rappresentante dell’Albiceleste, ovvero Marco Trungelliti, tennista proveniente dalle qualificazioni.

LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-TRUNGELLITI (2° MATCH DALLE 11.00)

Quest’ultimo, a sorpresa, ha piegato il cileno Nicolas Jarry e sarà quindi il prossimo avversario di Arnaldi. Il nostro portacolori dovrà evitare le fasi di gioco confusionarie che hanno caratterizzato il match precedente con Baez. Necessario essere più ordinato dal punto di vista tattico per evitare grosse sorprese, in una partita che sulla carta vede favorito Matteo.

Non ci sono precedenti tra i due e questo conferisce all’incontro ancor più interesse. Entrambi non avranno grandi riferimenti. L’azzurro farà leva sulla solidità dal lato del rovescio e spera di avere maggior consistenza dal dritto, che tanto l’ha fatto tribolare nell’ultimo periodo. L’argentino, dal canto suo, potrà affrontare la partita senza avere nulla da perdere.

Il match tra Matteo Arnaldi e Marco Trungelliti, valido per gli ottavi di finale dell’ATP500 di Barcellona, sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky Sport Uno (201) o da Sky Sport Tennis (203), a seconda delle esigenze di palinsesto. È prevista la copertura in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

ARNALDI-TRUNGELLITI ATP BARCELLONA 2024 OGGI

Giovedì 18 aprile

CAMPO ANDRES GIMENO – Inizio dalle 11.00

T. Etcheverry (13) vs B. Nakashima

M. Arnaldi vs M. Trungelliti (Q)

F. Marozsan (17) vs F. Diaz Costa

Non prima delle 16.00

A. de Minaur (4) vs A. Fils (16)

PROGRAMMA ARNALDI-TRUNGELLITI ATP BARCELLONA: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) o Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport