Perugia-Milano oggi in tv, Superlega volley 2024: orario gara-3, programma, streaming

Oggi domenica 7 aprile (ore 18.00) si gioca Perugia-Milano, gara-3 della semifinale scudetto della Superlega 2023-2024 di volley maschile. Partita cruciale tra i Block Devils e la rivelazione meneghina, con la serie che è sul punteggio di 1-1. Ricordiamo che si va al meglio delle cinque partite (accede all’atto conclusivo chi ne vince tre).

I ragazzi di coach Roberto Piazza hanno dimostrato di potersela giocare fino in fondo. E’ già nella storia la seconda sfida di semifinale tra le due compagini, risoltasi solo al tie break dopo 171 minuti di pura battaglia. Milano al primo turno dei playoff ha mandato a casa Piacenza, sa come sconfiggere le big e sta disputando una stagione sopra le righe, dopo un inizio un po’ stentato. Paolo Porro è una meraviglia in regia, e sta servendo la meglio le bocche da fuoco di Ferre Reggers, Yuki Ishikawa e Matey Kaziyski. I ragazzi di Angelo Lorenzetti sono capitolati in trasferta, ma con il vantaggio del proprio pubblico a sostegno in gara-1 avevano dimostrato di avere una cilindrata superiore. A palleggiare ci sarà come sempre Simone Giannelli, probabilmente il migliore in circolazione nel mondo, con i Block Devils che proveranno a fare la differenza anche al servizio con bombardieri del calibro di Wassim Ben Tara, Kamil Semeniuk, Oleg Plotnytskyi e Wilfredo Leon.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Perugia-Milano, gara-3 delle semifinali scudetto di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su VBTV, mentre si potrà vedere in chiaro su RaiSport HD. OA Sport vi offrirà come sempre la Diretta Live testuale dell’intero match.

CALENDARIO PERUGIA-MILANO VOLLEY OGGI

Domenica 7 aprile

Ore 19.00 Semifinale scudetto, gara-3: Sir Susa Vim Perugia vs Allianz Milano – Diretta TV su RaiSport HD

PROGRAMMA PERUGIA-MILANO VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD.

Diretta streaming: RaiPlay, gratis e in chiaro; VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.