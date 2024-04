Trento-Monza oggi in tv, Superlega volley 2024: orario gara-3, programma, streaming

Oggi domenica 7 aprile (ore 17.00) si gioca Trento-Monza, gara-3 della semifinale scudetto di volley maschile. Prosegue la serie al meglio delle cinque partite (accede all’atto conclusivo chi ne vince tre), i dolomitici conducono per 2-0 contro la rivelazione brianzola e possono chiudere i conti di fronte al proprio pubblico. I Campioni d’Italia vanno a caccia della vittoria che garantirebbe la qualificazione alla finale per il titolo, mentre gli ospiti inseguiranno un colpaccio in trasferta per prolungare la contesa.

Trento si affiderà soprattutto agli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, affiancati dall’opposto Kamil Rychlicki sotto la regia di Alessandro Acquarone. Monza sarà nelle mani degli attaccanti Stephen Maar, Arthur Szwarc e Ran Takahashi, ma attenzione anche ai centrali Gianluca Galassi e Gabriele Di Martino.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Trento-Monza, gara-3 delle semifinali scudetto di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming VBTV; prevista la diretta live testuale su OA Sport; non ci sarà diretta televisiva.

CALENDARIO TRENTO-MONZA VOLLEY OGGI

Domenica 7 aprile

Ore 17.00 Semifinale scudetto, gara-3: Itas Trentino vs Mint Vero Volley Monza – Diretta streaming su VBTV

PROGRAMMA TRENTO-MONZA VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.