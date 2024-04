LIVE Perugia-Milano, Superlega volley 2024 in DIRETTA: serie in parità, gara-3 determinante

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Perugia-Milano, match valido per gara-3 di semifinale della Superlega di volley maschile 2023-2024. Regna l’equilibrio in una delle sfide, almeno al momento, più equilibrate della storia dei play-off italiani, questa sera i Block Devils proveranno a sfruttare il fattore campo per tornare in vantaggio.

Perugia, che sta vivendo una stagione leggermente al di sotto delle aspettative, complice anche l’infortunio prolungato di Wilfredo Leon, ha comunque concluso al secondo posto la regular season e ha eliminato ai quarti di finale Verona con un secco 3-0. Milano ha invece concluso al sesto posto il Campionato, complice una classifica estremamente corta, ma il finale di stagione appare di grande spessore, vista la vittoria ai quarti di finale contro Piacenza e l’andamento della serie attuale. Perugia ha vinto gara-1 con un 3-1 estremamente sudato, mentre Milano qualche giorno fa si è imposto 3-2 in gara-2 in quella che è stata la sfida più lunga della storia dei play-off di Superlega (3 ore e 8 minuti). Era da tempo che non si assisteva ad una sfida così combattuta ed equilibrata, sulla carta Perugia resta la formazione favorita, ma Milano ha dimostrato di non avere paura di nessuno e di avere le capacità per puntare addirittura allo scudetto. Queste due formazioni si sono già affrontate 5 volte in stagione, al momento Milano è avanti 3-2 negli scontri diretti. La vincente di questa serie affronterà in finale una tra Trento e Monza, i dolomitici sono in vantaggio 2-0 e appaiono come i favoriti per la vittoria finale.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Perugia-Milano, match valido per gara-3 di semifinale della Superlega di volley maschile 2023-2024, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 18:00!