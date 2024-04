Perché i Mondiali di marcia a squadre qualificano per le Olimpiadi di Parigi 2024: il regolamento e il ‘piano B’ del ranking

I Mondiali di marcia a squadre andranno in scena domenica 21 aprile ad Antalya (Turchia). La rassegna iridata riservata all’evento per team del tacco e punta si arricchisce di una grande novità rispetto alle ultime edizioni: verranno messi in palio i pass per le Olimpiadi di Parigi 2024.

Nello specifico verranno assegnati i tagliandi a cinque cerchi per quanto concerne la staffetta mista, ovvero la neonata specialità che farà il proprio debutto ai Giochi. Ricordiamo che si gareggia a coppie miste, ognuno con un uomo e una donna per un totale di quattro frazioni: uomo 12,195 km, donna 10 km, uomo 10 km, donna 10 km, così da sommare un totale di 42,195 km.

Come ci si qualificherà alle Olimpiadi? Ad Antalya verranno messi in palio 22 pass. Per un massimo di cinque nazioni, con le rispettive cinque migliori seconde squadre, ci sarà anche la possibilità di qualificare la seconda staffetta ai Giochi. Gli ultimi tre tagliandi previsti dal regolamento verranno poi assegnati attraverso il ranking alla vigilia dei Giochi.

L’Italia va a caccia del doppio bersaglio. La prima coppia designata è quella composta da Massimo Stano e Antonella Palmisano, entrambi Campioni Olimpici nella 20 km a Tokyo 2020. Il secondo tandem sarà quello formato da Francesco Fortunato e Valentina Trapletti.