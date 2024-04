Atletica, Fortunato-Trapletti rischiano la beffa? Da campioni del mondo all’ipotesi di non fare le Olimpiadi! Ma l’individuale…

Francesco Fortunato e Valentina Trapletti hanno firmato una splendida magia ad Antalya, vincendo la staffetta mista dei Mondiali di marcia a squadre. Gli azzurri hanno fatto la differenza lungo le strade turche, interpretando al meglio questo nuovo format di gara che prevede una frazione iniziale di 12,195 km per gli uomini, dieci chilometri femminile, il rientro dell’uomo per altri 10 km e poi una chiusura di 10 km per la donna. Il 29enne pugliese si è prodigato in una prova di enorme solidità nel terzo segmento, ma è stato il roboante finale della 38enne milanese a fare la differenza con una fantastica dimonta dalla quarta piazza alla medaglia d’oro.

I nostri portacolori sono così riusciti a garantire un pass per l’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il Bel Paese, però, potrà schierare solo una coppia il prossimo 7 agosto nella capitale francese. Massimo Stano ha infatti rimediato una storta al quarto chilometro e, dopo una prova di carattere da parte di Antonella Palmisano, ha dovuto ritirarsi. La nostra Nazionale non potrà dunque fare affidamento sulla doppia coppia ai Giochi, come si sperava alla vigilia. Francesco Fortunato e Valentina Trapletti rischiano così la beffa: non poter disputare la gara a cinque cerchi nella specialità di cui sono Campioni del Mondo.

Il pass non è nominale e dunque la scelta spetta al DT Antonio La Torre. Il Professore dovrà scegliere chi schierare per l’occasione: premiare il risultato ottenuto oggi da Fortunato e Trapletti oppure affidarsi a Stano e Palmisano, ovvero i Campioni Olimpici della 20 km? Possibile chiaramente anche una rimescolamento delle coppie. Tutti e quattro gli atleti disputeranno la 20 km individuale (Palmisano e Stano proveranno a difendere il titolo) e magari la decisione verrà presa dopo quelle gara, in modo da avere anche un quadro più chiaro dello stato di forma dei nostri portacolori e di selezionare la coppia sulla carta più in grado di battagliare per la conquista delle medaglie in questa nuova gara a cinque cerchi.

Un peccato non avere la possibilità di schierare due coppie. Sarebbe bastato che il secondo tandem si fosse piazzato tra le migliori cinque seconde squadre oggi ad Antalya per averne il diritto, ma l’infortunio di Stano ha cambiato le carte in regola. Forse il regolamento andrebbe rivisto, anche perché assegnare i pass olimpici in una gara secca potrebbe risultare poco meritevole (gli ultimi tre posti verranno definiti tramite ranking).