Atletica, Valentina Trapletti: “I sogni diventano realtà: non ho avuto tempo per pensare alla stanchezza”

Valentina Trapletti ha trionfato nella staffetta mista dei Mondiali di marcia a squadre insieme a Francesco Fortunato. La lombarda ha brillato sulle strade di Antaliya, rendendosi protagonista di una roboante rimonta negli ultimi dieci chilometri: dalla quarta alla prima posizione con un’azione dirompante e con grande mordente, credendo fino in fondo al colpaccio e operando il sorpasso risolutore all’interno degli ultimi mille metri. Gli azzurri hanno conquistato la medaglia d’oro e il pass non nominale per le Olimpiadi di Parigi 2024.

Valentina Trapletti, allenata da Alessandro Gandellini a Milano, ha espresso tutta la propria soddisfazione attraverso i canali federali:” È incredibile! A volte i sogni diventano realtà, questo è il nostro giorno. Tra una frazione e l’altra, nel periodo di recupero, ho cercato di rilassarmi e poi di muovermi. Nella 20 chilometri di solito si pensa molto, quando si è stanchi, ma oggi il ritmo è stato sempre veloce, non c’è stato tempo per pensare ed è andata bene“.