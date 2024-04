Perché alcune partite sono state interrotte a Montecarlo e chi dovrà giocare due partite in un giorno

La pioggia ha fatto capolino nel Principato nel tardo pomeriggio e così non si è concluso il programma di giornata al Masters 1000 di Montecarlo. L’avversità meteo che aveva già complicato la giornata di martedì ha costretto gli organizzatori a rimandare a domani (giovedì 11 aprile) la conclusione degli ultimi due incontri sulla mattone tritato monegasco.

Si tratta di due match di secondo turno: il bulgaro Grigor Dimitrov è in vantaggio sul serbo Miomir Kecmanovic per 6-4, 2-1 (servizio per Kecmanovic); il danese Holger Rune è in controllo sull’indiano Sumit Nagal per 6-3, 2-1, 40-A (sul suo turno di battuta).

Questi due incontri si concluderanno domani e i due vincitori disputeranno dunque due partite nella stessa giornata. Proprio i due atleti che riusciranno ad avere la meglio si fronteggeranno tra loro nell’ottavo di finale, per meritarsi poi la sfida contro Jannik Sinner o il tedesco Jan-Lennard Struff nei quarti di finale.